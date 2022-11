Ihattaren wees hulp Andy van der Meijde af: ‘Dat doet me niks’

Donderdag, 10 november 2022 om 18:12 • Jordi Tomasowa

Andy van der Meijde is blij dat Mohammed Ihattaren is ingegaan op het initiatief van Wesley Sneijder om hem te helpen. Maandagavond onthulde de recordinternational van Oranje onder meer dat hij mee zal gaan naar Turijn om Ihattaren te begeleiden wanneer hij terugkeert naar Juventus. “Ihattaren moet gewoon gaan trainen, naar huis, slapen en weer trainen”, aldus Van der Meijde.

“Dat vind ik een hele goede zaak”, zegt Van der Meijde tegenover Voetbalzone, wanneer hij gevraagd wordt naar het nieuws dat Sneijder Ihattaren gaat begeleiden. “Ik denk dat Wesley dat ook goed kan. Hij is wel een leider en ik denk dat het voor Ihattaren heel belangrijk is dat hij door iemand begeleid wordt die zelf op het hoogste niveau gespeeld heeft en wat gewonnen heeft in zijn carriere. Ihattaren heeft heel veel kwaliteiten waar iedereen van kan genieten.” Van der Meijde heeft in het verleden meerdere keren tevergeefs contact gezocht met Ihattaren. “Ik ben gewoon een persoon die mensen probeert te helpen, als ze dat niet willen, is dat ook goed. Dat doet me niks. Ik vind het alleen maar mooi dat hij zijn laatste kans met Wesley Sneijder pakt, want dat is dit wel echt.”

De analist van Veronica Inside is ervan overtuigd dat Sneijder de aanvallende middenvelder kan helpen. “Ik denk dat Wesley hem wel kan bereiken, ja", geeft Van der Meijde aan. "Ik hoop voor Ihattaren dat hij zich kan richten op het voetbal. Het is gewoon een hele goede jongen met een goed hart. Hij moet gewoon gaan trainen, naar huis, slapen, trainen etcetera. Op een gegeven moment gaat hij wedstrijden spelen. Hij moet met niemand in aanraking komen, op zichzelf zijn met goede mensen om zich heen, dan komt hij er wel.”