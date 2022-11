Sneijder heeft plan met Ihattaren: ‘We zijn vandaag begonnen. Hij gaat ervoor’

Maandag, 7 november 2022 om 20:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:02

Mohamed Ihattaren heeft maandag onder begeleiding van Wesley Sneijder de training hervat. De aanvallende middenvelder, nu nog door Ajax gehuurd van Juventus, wil met een individueel programma zo snel mogelijk weer wedstrijdfit worden. "Hij is vandaag begonnen met trainen. Hij gaat ervoor", aldus Sneijder bij Veronica Offside.

Sneijder nam het initiatief om Ihattaren te helpen. Laatstgenoemde leek aanvankelijk niet happig, maar ging uiteindelijk toch in op het aanbod van de recordinternational Oranje. "Hij zei tegen mij: 'Ik kijk heel erg tegen je op, dus ik vond het heel moeilijk om je te bereiken'", aldus Sneijder, die samen met Ihattaren een plan heeft uitgestippeld. "Het is een zware periode voor hem geweest", zegt de oud-middenvelder. "Hij weet ook dat hij fout is geweest, dat zegt hij ook. Hij wil gaan knallen, zoals hij zelf zegt."

Wilfred Genee vraagt zich af waar het mis is gegaan met Ihattaren bij Ajax, dat de optie tot koop niet heeft gelicht. "Hij is een aantal keer in het nieuws gekomen en heeft fouten gemaakt die je als profvoetballer niet mag maken", zegt Sneijder, zonder daar in detail op in te gaan. "Hij is er klaar voor, zegt hij. Hij wil alles aan de kant zetten. Hij moet het volhouden, dat is natuurlijk het moeilijkste."

Sneijder beschrijft de belangrijkste valkuil. "Als je uit zo'n wijk (Kanaleneiland in Utrecht, red.) komt, dan ligt het op de loer", weet de tv-analist, die zelf opgroeide in het Utrechtse Ondiep. "Als je je huis uitstapt kom je bepaalde jongens tegen. Dat beseft hij ook. Ik heb gezegd: 'Probeer alles te vermijden en focus je puur op het weer fit worden.' En dat gaat hij doen, zegt hij. En ik ga hem daarbij helpen. Al moet ik hem 's ochtends ophalen... ik zit er bovenop. Maar dat doe ik voor hem."

Ihattaren heeft een lange weg te gaan, maar Sneijder gelooft in zijn pupil. "Als hij vijf jaar verder was geweest dan had hij er misschien anders in gestaan. Maar hij is jong, dat zie je ook aan hem. Hij is vandaag begonnen en ik zie wel in zijn ogen dat hij écht wil. Ik heb tegen hem gezegd: 'Ik doe dit voor jou, niet voor mij. Je moet het wel echt willen. Het zit in je hoofd.'" Ihattaren keert in principe begin januari terug bij Juventus, waar hij tot medio 2025 vastligt.