Stadionverbod Ajax-fan van tafel; rechter vernietigend over handelwijze KNVB

Maandag, 7 november 2022 om 20:13 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:29

Een Ajax-supporter die in maart jongstleden een stadionverbod opgelegd kreeg door de KNVB, mag weer naar het voetbal. De rechter in Den Bosch heeft geoordeeld dat de verbannen fan geen kans op 'een eerlijke procesgang' heeft gekregen en draait het stadionverbod terug. Ook wordt de bijbehorende boete van 450 euro van tafel geveegd.

De supporter werd op 6 maart tijdens de wedstrijd Ajax - RKC Waalwijk (3-2) hardhandig de Johan Cruijff ArenA uitgezet en kreeg te horen dertig maanden lang niet meer welkom te zijn in een voetbalstadion. De man spande een kort geding aan tegen de KNVB en werd in het gelijk gesteld. De procedures die de voetbalbond hanteert vertonen volgens de rechter 'fundamentele gebreken', waardoor de fan geen kans op 'een eerlijke procesgang' heeft gehad.

Zo ging het mis bij de autonome Commissie Stadionverboden, waar personen die een stadionverbod hebben opgelegd gekregen in beroep kunnen gaan: niet alle benodigde stukken werden toegestuurd, camerabeelden werden niet bekeken en de veroordeling was gebaseerd op de verklaring van slechts één getuige, een steward. Ook de boete is onrechtmatig, omdat daardoor een dubbele straf ontstaat voor één overtreding.

Advocaat Marc Houben uit Eindhoven, die de Ajax-supporter bijstond, is niet verrast met de uitspraak van de rechter. "Als de KNVB met alle zaken omgaat zoals deze, dan zouden veel meer supporters de gang naar de rechter moeten maken", aldus de raadsman tegenover het Algemeen Dagblad. "De rechter heeft gehakt gemaakt van de procedure." De KNVB kondigt aan de procedure te zullen wijzigen.

Over de precieze aanleiding van het stadionverbod verschillen de lezingen. In elk geval ontstond aan het eind van het duel discussie op de trappen van de Johan Cruijff ArenA, waar de man zich al naartoe had begeven om de grootste drukte voor te zijn. Op dat moment stond het nog 2-2 en zocht Ajax vol de aanval. De fan stopte even op de trappen om nog net een kans te kunnen bekijken. Een steward maande de man om door te lopen, maar vond geen gehoor. Volgens de steward werd de man daarna verbaal agressief, volgens de fan gaat het echter om een storm in een glas water.

‘"Ik treuzelde misschien wat om een kans van Ajax af te kijken, maar dit wordt door misschien wel 2500 mensen gedaan aan het einde van een wedstrijd", verklaarde hij bij de rechter. "En toen werd ik opeens door meerdere beveiligers met veel machtsvertoon meegenomen naar de lift, moest mijn ID laten zien en ben het stadion uitgezet."