PSV treft Karim Rekik en Nemanja Gudelj in tussenronde Europa League

Maandag, 7 november 2022 om 13:23 • Paul Jeursen • Laatste update: 15:28

PSV is bij de loting voor de tussenronde in de Europa League in het Zwitserse Nyon gekoppeld aan Sevilla. De ploeg van Ruud van Nistelrooij wist op voorhand al dat een van de nummers drie uit de Champions League-groepsfase de opponent zou worden. De eerste wedstrijd wordt gespeeld op donderdag 16 februari 2023 in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, een week later vindt de return in Eindhoven plaats.

Voordat de knock-outfase van de Europa League van start gaat, vindt er eerst nog een tussenronde plaats. Daarin nemen de acht nummers twee uit de poulefase van de Europa League het op tegen de acht nummers drie uit de Champions League. Omdat clubs uit hetzelfde land elkaar nog niet kunnen treffen in de tussenronde, konden de Eindhovenaren niet aan Ajax worden gekoppeld.

PSV kende een goede Europese campagne. De Eindhovenaren hadden in Groep A van de Europa League echter de pech dat zij met Arsenal moesten strijden om de groepswinst. De ploeg van Van Nistelrooij pakte dertien punten in zes wedstrijden. In drie van de andere zeven Europa League-poules zou dit voldoende zijn geweest voor een eerste plek en dus directe plaatsing voor de knock-outfase van het toernooi. Door de tweede plek zijn zij, net als Ajax, veroordeeld tot een play-offronde.



PSV wist op voorhand dat er een Champions League-deelnemer uit de koker zou rollen. Zo was een tweeluik met Barcelona, Red Bull Salzburg, Juventus, Bayer Leverkusen, Sporting Portugal of Shakhtar Donetsk ook mogelijk. Het werd uiteindelijk dus Sevilla. Zij plaatsten zich voor de tussenronde door als derde te eindigen in Groep G van de Champions League achter Manchester City en Borussia Dortmund.

Los Rojiblancos stellen in LaLiga vooralsnog hevig teleur. Trainer Julen Lopetegui werd begin oktober ontslagen vanwege teleurstellende resultaten. Zijn opvolger Jorge Sampaoli heeft Sevilla ook nog niet aan de praat gekregen. De Spanjaarden staan op een zeventiende plaats met elf punten uit dertien duels. Het tweeluik is speciaal voor Karim Rekik, die tussen 2013 en 2015 op huurbasis voor PSV uitkwam. Luuk de Jong speelde na zijn vertrek uit Eindhoven juist twee seizoenen voor de Andalusiërs, waarna hij werd verhuurd aan Barcelona.