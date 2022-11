Ajax kan zich opmaken voor Europese duels met Becker en Doekhi

Maandag, 7 november 2022 om 13:15 • Paul Jeursen • Laatste update: 13:51

Ajax mag zich opmaken voor een Europees tweeluik met Union Berlin. Tijdens de loting in het Zwitserse Nyon voor de tussenronde in de Europa League kwam de ploeg van trainer Urs Fischer uit de koker rollen. De eerste wedstrijd wordt gespeeld op donderdag 16 februari 2023. Een week later vindt de return plaats. Bij Union spelen Sheraldo Becker en Danilho Doekhi, die beiden een verleden hebben in Amsterdam. Zij doorliepen de jeugdopleiding van Ajax en reikten tot het beloftenelftal.

Voordat de knock-outfase van de Europa League van start gaat, vindt er eerst nog een tussenronde plaats. Daarin nemen de acht nummers drie uit de Champions League het op tegen de acht nummers twee uit de poulefase van de Europa League. Omdat clubs uit hetzelfde land elkaar nog niet kunnen treffen in deze ronde, was een ontmoeting tussen Ajax en PSV op voorhand al uitgesloten. De Amsterdammers krijgen nu te maken met Union.

De twee ploegen speelden nog nooit in officieel verband tegen elkaar. In 2020 oefenden Ajax en Union wel en eindigde de wedstrijd op 2-2. Carel Eiting en Jurgen Ekkelenkamp scoorden toen namens de Amsterdammers. In het Conference League-seizoen 2021/22 speelde de Duitse Traditionsverein wel al tegen Feyenoord. De Rotterdammers wisten twee keer te winnen: in De Kuip werd het 3-1 en twee weken later eindigde de ontmoeting in Berlijn in 1-2.

Na een teleurstellende Champions League-campagne wist Ajax nog wel de derde plek in de poule te claimen. Tegen zowel Liverpool als Napoli werd uit én thuis verloren. Het Rangers van Giovanni van Bronckhorst werd echter twee keer verslagen. Met de behaalde derde plek in Groep A mogen de Amsterdammers het nu in de Europa League laten zien. Op donderdag 16 februari speelt Ajax in de Johan Cruijff ArenA de heenwedstrijd en een week later is de return in Berlijn.