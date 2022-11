Frenkie de Jong beslist emotionele afscheidswedstrijd van Piqué in Camp Nou

Zaterdag, 5 november 2022 om 22:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:15

Gerard Piqué heeft zaterdag afscheid genomen van het Spotify Camp Nou met een overwinning tegen Almería. De 35-jarige verdediger van Barcelona, die donderdag vriend en vijand verraste door zijn afscheid aan te kondigen, had dat te danken aan doelpunten van Ousmane Dembélé en Frenkie de Jong: 2-0. Robert Lewandowski miste al vroeg een penalty. Piqué neemt over drie dagen tegen Osasuna, het laatste duel voor het WK, definitief afscheid als speler van Barcelona. De Catalanen nemen de koppositie in LaLiga over van Real Madrid, dat maandag tegen Rayo Vallecano uitkomt.

Xavi wilde Piqué vrijdag op de persconferentie nog geen basisplaats beloven, maar liet de 35-jarige verdediger dus wel starten. Het werd voor Piqué zijn 616de wedstrijd in het shirt van Barcelona, waarmee hij op plek vijf staat als het gaat om meest gespeelde duels voor de club. Lionel Messi (778 wedstrijden) voert die lijst aan, voor Xavi (767), Andrès Iniesta (674) en Sergio Busquets (672). Barcelona trad met drie nieuwe namen aan in vergelijking met vorige week tegen Valencia (0-1 winst). Naast Piqué kwamen ook Marcos Alonso en Ferran Torres in het elftal. In het B-elftal dat midweeks won van Viktoria Plzen (2-4) stond De Jong niet, maar de middenvelder was tegen Almería 'gewoon' van de partij.

Het was bijna een wonder te noemen dat er na 45 minuten nog geen geldig doelpunt op het scorebord stond. Barcelona was oppermachtig en kreeg al na vijf minuten een penalty vanwege een ongelukkige handsbal van Kaiky. Piqué kreeg de bal aangeboden, maar stond erop dat Robert Lewandowski zou trappen. De Pool haalde in zijn aanloop 'een circusact' uit, zoals Ziggo Sport-commentator Sierd de Vos het omschreef, en plaatste de bal vervolgens pijnlijk naast.

Barça zocht daarna vol de aanval, maar deed dat na een half uur spelen onzorgvuldig. Een dramatische breedtebal van De Jong leidde een enorme kans in voor Largie Ramazani, die een-op-een stuitte op de snel uitgekomen Marc-André ter Stegen. In het laatste kwartier van de eerste helft regende het kansen voor de Catalanen. Ferran zag een inzet uit een kortgenomen hoekschop van de lijn gehaald worden en dacht een paar minuten later een doelpunt te schenken aan Ousmane Dembélé. De Fransman kreeg de breedtebal op een presenteerblaadje, maar kopte recht op doelman Fernando Martínez.

????????: Frenkie de Jong ??? Frenkie weet Barcelona op 2-0 te zetten door een afvallende bal binnen te poeieren ??#ZiggoSport #LaLiga #BARALM pic.twitter.com/iRXJcbzBgD — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 5, 2022

Dembélé stelde zijn vizier in de rust bij en knalde in de 48ste minuut wél raak bij de eerstvolgende mogelijkheid. De vleugelspits dribbelde vanaf de rechterflank moeiteloos langs twee tegenstanders en schoof de bal beheerst in de verre hoek: 1-0. De Jong tekende na iets meer dan een uur spelen voor de tweede treffer van Barça. De middenvelder schoot van dichtbij binnen uit een rebound, nadat Martínez de inzet van Ansu Fati nog had gekeerd. De Jong stond aanvankelijk in buitenspelpositie toen de voorzet van Jordi Alba naar Fati ging, maar een rebound geldt als nieuwe situatie: geldig doelpunt. Piqué kreeg in minuut 85 een publiekswissel en verliet met tranen in de ogen voor het laatst het veld in Barcelona.