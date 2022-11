Prachtgoal en VAR-spektakel maken bloedeloze eerste helft in Rotterdam goed

Zaterdag, 5 november 2022 om 22:50 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:04

SC Heerenveen heeft zaterdag een nipte zege uit het vuur gesleept op bezoek bij Excelsior. Na een draak van een eerste helft zorgde Milan van Ewijk met een hoogstandje voor de eerste en enige treffer van het duel: 0-1. Beide ploegen zagen nog een treffer afgekeurd worden na ingrijpen van de VAR. Heerenveen klimt door de overwinning naar de zevende stek in de Eredivisie, terwijl Excelsior voorlopig twaalfde blijft.

Beide ploegen hoopten na afgelopen weekend de rug te rechten. Excelsior ging zaterdag met 3-1 onderuit op bezoek bij Go Ahead Eagles, terwijl Heerenveen in eigen huis het onderspit dolf tegen FC Utrecht (1-2). Kees van Wonderen koos er bij de Friezen desondanks voor om alleen de geschorste Thom Haye te vervangen door Tibor Halilovic. Marinus Dijkhuizen liet Nathan Markelo plaatsmaken voor Nathan Tjoe-A-On.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Er zal echter regelmatig naar de smartphone zijn gegrepen in de eerste helft in het Van Donge & De Roo stadion. Zowel Excelsior als Heerenveen wist bar weinig te creëren in minuut één tot en met 45: een wanhoopsschot van Amin Sarr vormde het grootste hoogtepunt. Beide trainers zullen zich vooral gelukkig hebben geprezen met het feit dat hun teams niks weggaven.

"Heerenveen laat liggen om Excelsior pijn te doen", zo luidde de rustconclusie van Kees Kwakman bij De Eretribune. Hoe en of de Friezen de uitspraak van de analist meekregen blijft een raadsel, maar het wedstrijdbeeld na de pauze was een spiegelbeeld van dat vóór de onderbreking. Halilovic nam Stijn van Gassel vrijwel direct onder vuur, waarna de Excelsior-goalie nog enkele Heerenveense kansen onschadelijk maakte. Dat lukte hem na 56 minuten echter niet bij een inzet van Van Ewijk.

De rechtsback ontving een schitterende crosspass van Pawel Bochniewicz, en controleerde al even fraai. Hij dribbelde daarop het vijandige zestienmetergebied af en drukte af in de kruising: 0-1. Aangever Bochniewicz dacht even later zelf de 0-2 binnen te koppen, maar de VAR zette wegens buitenspel van de Pool een streep door de treffer. Couhaib Driouech overkwam kort daarop hetzelfde aan de andere kant. Excelsior nam in de slotfase het roer in handen, waardoor Van Wonderen zich genoodzaakt voelde extra defensieve zekerheid in te bouwen. Met Joost van Aken als extra verdediger hield Heerenveen de voorsprong dan ook tot het einde vast.