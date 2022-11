Opnieuw enorme domper voor Engeland in aanloop naar WK in Qatar

Zaterdag, 5 november 2022 om 16:16 • Sam Vreeswijk

Ben Chilwell heeft zich door een blessure definitief moeten afmelden voor het WK in Qatar. De 25-jarige verdediger van Chelsea raakte afgelopen woensdag in het Champions League-duel met Dinamo Zagreb (2-1 winst) geblesseerd aan zijn hamstring. Uit scans is gebleken dat de blessure dusdanig ernstig is dat Chilwell niet op tijd fit zal zijn om mee te doen aan het WK.

Chelsea meldt niet hoelang Chilwell uit de roulatie zal zijn, maar op Instagram heeft de linksback zelf al bevestigd dat hij er niet bij zal zijn in Qatar. “Na mijn kruisbandblessure (die Chilwell eind 2021 opliep, red.) heb ik zo hard gewerkt om ervoor te zorgen dat ik fit zou zijn voor het WK”, zo schrijft de Engelsman. “Dat is altijd een droom van me geweest. Helaas is uit mijn scans gebleken dat dit niet mogelijk zal zijn. Het is heel moeilijk te bevatten op dit moment, maar ik geloof dat alles met een reden gebeurt. Ik zal alles geven om zo snel mogelijk weer voor Chelsea te kunnen spelen. Bedankt voor alle berichten en steun.”

Chilwell maakte in 2018 zijn debuut voor Engeland en kwam in totaal tot zeventien interlands, waarin hij één keer wist te scoren. Hij maakte deel uit van de selectie die vorig jaar de EK-finale haalde, die na strafschoppen werd verloren van Italië. Overigens kwam hij op dat toernooi niet in actie. Tijdens de zes Nations League-duels die Engeland tussen juni en september dit jaar speelde, zat Chilwell slechts één keer bij de selectie: tegen Duitsland (3-3). Ook toen bleef hij het hele duel op de bank.

Chilwell is niet de eerste naam waar bondscoach Gareth Southgate een streep door kan zetten in aanloop naar het WK. Zo raakte Reece James in oktober geblesseerd aan zijn knie, waarna zijn club Chelsea meldde dat hij acht weken uit de roulatie is. Daardoor kan Southgate hem niet meenemen naar Qatar. Achter de naam Kyle Walker staat nog een vraagteken, daar de rechtsback van Manchester City begin oktober nog geopereerd is aan een liesblessure. Het WK begint voor Engeland op 21 november met een duel tegen Iran. Vier dagen later zijn de Verenigde Staten de tegenstander, waarna de groepsfase op 29 november wordt afgesloten tegen Wales.