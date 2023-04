Chelsea gaat zonder Ziyech maar met verstevigd middenveld voor stunt

Dinsdag, 18 april 2023 om 19:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:08

De opstellingen voor het duel tussen Chelsea en Real Madrid zijn bekend. De Londenaren moeten een 2-0 achterstand zien weg te werken en gaan dat proberen te doen met een verstevigd middenveld. Voor Hakim Ziyech is echter geen plaats bij de eerste elf. Real-trainer Carlo Ancelotti begint ongewijzigd ten opzichte van het heenduel in Madrid. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is te zien op RTL 7 en Ziggo Sport Voetbal.

Dat Chelsea in staat is een achterstand van twee doelpunten weg te werken tegen Real, liet het vorig seizoen nog zien. Na de 1-3 nederlaag in Londen leidde Chelsea met 0-3 in Madrid, waarna Rodrygo en Karim Benzema er alsnog voor zorgden dat de Spanjaarden doorbekerden The Blues kunnen wel buigen op uitstekende statistieken in het miljardenbal in eigen huis. Van de laatste tien thuiswedstrijden werden er acht gewonnen, viel er één gelijkspel te noteren en verloor het eenmaal, uitgerekend tegen Real. Chelsea maakte slechts één doelpunt in zijn laatste vijf wedstrijden in alle competities, terwijl het zeven tegengoals slikte. Lampard moet het stellen zonder Ben Chilwell, die tijdens de heenwedstrijd een rode kaart pakte.

Van de negentien knock-uitwedstrijden die Real inging met een voorsprong van twee of meer doelpunten, wisten de hoofdstedelingen achttien keer het karwei in de return af te maken. In 2004 ging het, na de 4-2 thuisoverwinning, in de return mis tegen AS Monaco (3-1). Real-huurling Fernando Morientes deed zijn eigenlijke werkgever toen veel pijn met twee goals en een assist in het tweeluik. Real kent een uitstekende reeks tegen Engelse ploegen: de laatste vijf knock-outwedstrijden die het speelde won het van Chelsea, Liverpool (driemaal) en Manchester City. Als Real er dinsdag in slaagt te winnen van Chelsea, wordt het bovendien de eerste club die er in de Champions League in slaagt tweemaal te winnen op Stamford Bridge.

Opstelling Chelsea: Kepa; James, Thiago Silva, Fofana; Chalobah, Cucurella, Kovacic, Gallagher, Kanté, Enzo Fernández; Havertz.

Opstelling Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Camavinga; Kroos, Modric, Valverde; Rodrygo, Benzema, Vinícius Júnior.