Lopetegui na ontslag bij Sevilla weer onder de pannen: nieuwe klus in Engeland

Zaterdag, 5 november 2022 om 11:20 • Wessel Antes

Julen Lopetegui is de nieuwe manager van Wolverhampton Wanderers, zo bevestigt de club via de officiële kanalen. De 56-jarige Spanjaard is de opvolger van Bruno Lage, die op 2 oktober de laan werd uitgestuurd vanwege tegenvallende prestaties. Lopetegui werd begin oktober zelf ook ontslagen bij Sevilla, maar mag nu aan de bak als hoofdverantwoordelijke bij de nummer negentien van de Premier League.

Lopetegui gaat daardoor voor het eerst aan de slag in Engeland. Als trainer was hij eerder actief bij Real Madrid, Porto en als bondscoach van Spanje. Met Sevilla won hij in 2020 de Europa League. Toch moest hij begin oktober vertrekken vanwege tegenvallende prestaties. Sindsdien heeft de Spaanse club weinig verbetering getoond: onder leiding van Jorge Sampaoli is de achttiende plek in LaLiga nog steeds een feit.

We are delighted to announce Julen Lopetegui will take charge as our new head coach on Monday 14th November.



???? — Wolves (@Wolves) November 5, 2022

Lopetegui start bij Wolves op 14 november. Tot het WK in Qatar blijft Steve Davis de eindverantwoordelijke bij de Engelse club, vanwege een belofte die is gemaakt. Eerder verkoopte Lopetegui nog een ‘nee’ aan Wolverhampton. Toch is voorzitter Jeff Shi blij met zijn aanstelling. “Hij is vanaf het begin onze eerste keus geweest en we kijken er erg naar uit om met Julen samen te werken”, zegt hij op de clubwebsite.

Lopetegui is na Unai Emery al de tweede Spanjaard deze maand die wordt aangesteld als manager in de Premier League. Emery is inmiddels al twee weken de opvolger van Steven Gerrard bij Aston Villa. Voor beide oefenmeesters is er een hoop werk aan de winkel. Wolverhampton Wanderers staat na dertien wedstrijden op de negentiende plek in de Premier League, met slechts tien punten. Villa doet het slechts iets beter met twaalf punten en de zestiende plek.