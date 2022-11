PSV-fans steken de draak met burgemeester Halsema via spandoek bij woning

Zaterdag, 5 november 2022 om 10:45 • Wessel Antes

Fans van PSV hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een spandoek opgehangen bij de woning van Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam. De Eindhovense aanhang is zondag tijdens de Eredivisie-kraker tegen Ajax niet welkom in de Johan Cruijff ArenA vanwege een besluit dat Halsema in augustus nam. Zodoende kan PSV niet rekenen op steun vanuit het uitvak.

De supporters van PSV zijn aanstaande zondag niet welkom vanwege de ongeregeldheden rondom het duel om de Johan Cruijff Schaal (3-5 PSV). De Eindhovense bezoekers zongen onder meer antisemitische leuzen. De fans waren afgelopen donderdag ook niet welkom bij het uitduel met FK Bodø/Glimt (1-2 winst), vanwege ongeregeldheden tijdens de wedstrijd tegen Arsenal (1-0 nederlaag) in het Emirates Stadium.

PSV-supporters hangen spandoek op bij woning van Femke Halsema. Zie: https://t.co/PE2Sj0eUXB — Rik Elfrink (@RikElfrink) November 5, 2022

Het besluit van Halsema doet nog steeds pijn in Eindhoven. De burgemeester is vanmorgen wakker geworden met een boodschap van de supporters uit Brabant. “Van supporters pesten wordt je blij, je zoon is een crimineel, niet wij”, was te lezen op een groot spandoek voor de woning in Amsterdam. Saillant detail: op het spandoek was een taalfout te ontdekken (‘wordt’ in plaats van word). De fout levert op social media veel hilariteit op.

Op het spandoek maken de supporters van PSV een verwijzing naar een zaak uit 2019. De destijds vijftienjarige zoon van Halsema werd toen samen met een vriend met een vuurwapen aangehouden toen zij voor overlast zorgden op een leegstaande woonboot in Amsterdam-Oost. Ze gooiden het wapen weg toen de politie arriveerde, maar tot een vervolging kwam het niet. De zaak werd uiteindelijk afgehandeld via Bureau Halt.