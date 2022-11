FC Groningen boycot RTV Noord na rel om vechthond van Paulos Abraham

Spelers en stafleden van FC Groningen staan RTV Noord tot nader orde niet meer te woord. Aanleiding is de berichtgeving van het regionale medium over de American stafford van Groningen-spits Paulos Abraham. De hond heeft een chihuahua van de buren doodgebeten. Groningen vindt dat RTV Noord te ver gaat met de berichtgeving over een privésituatie van Abraham.

De komende periode zal Groningen daarom niet meewerken aan interviews van het medium, dat de verrichtingen van de Trots van het Noorden nauwgezet volgt. De uitwedstrijd tegen FC Utrecht is wel gewoon te volgen via de kanalen van RTV Noord, dat het besluit van Groningen betreurt. "Onze verslaggever heeft zijn journalistieke werk gedaan, als het geen speler van de FC was geweest hadden we dit ook gebracht", aldus Remy van Mannekes, Chef Radio bij RTV Noord.

Donderdag viel op de website van het medium te lezen dat de hond van Abraham een aantal buurtbewoners 'doodsbenauwd' maakt. Op zondag 9 oktober beet de American Stafford een chihuahua van een zestienjarige jongen dood. "Toen hij de lift uitkwam stuitte hij op Paulos Abraham met zijn hond", vertelde Colin Zhu, de broer van de zestienjarige. "De hond van Abraham hapte naar onze hond, en het was direct klaar", aldus Zhu. "In zijn hoofd gebeten", voegde zijn moeder er aan toe.

Abraham vindt het 'verschrikkelijk wat er is gebeurd', zo laat de twintigjarige Zweed in reactie weten. "Ik vind het echt heel vervelend. Als het om huisdieren gaat, komt er natuurlijk veel emotie bij kijken. Niet alleen bij het getroffen gezin, ook bij mijzelf. Ik heb maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. Daarnaast ben ik met het gezin in gesprek om tot een oplossing te komen voor de ontstane situatie en daarom vind ik het jammer dat mensen het nodig vinden de media op te zoeken."

De hond van Abraham is na het incident overigens opgenomen in het register voor gevaarlijke honden, zo zegt een woordvoerder van de gemeente Groningen. "Er zijn met de eigenaar duidelijke afspraken gemaakt. Daarnaast is er een muilkorf- en aanlijnplicht opgelegd." De buurt klaagt massaal over de hond, die veel angst inboezemt. Voorlopig kan de gemeente de hond niet weghalen. "We hebben harder bewijs nodig. Daarom hebben we mensen gevraagd om foto's te maken als ze iets zien."