‘Het piept en kraakt bij Ajax, dus ik denk dat PSV zondag gaat winnen’

Woensdag, 2 november 2022 om 18:12 • Laatste update: 18:20

Komende zondag staat de Eredivisie-kraker tussen Ajax en PSV op het programma. Verslaggever Kalum van Oudheusden zocht analist Jan van Halst op in Hengelo om met hem alvast vooruit te blikken op de wedstrijd. Ze bespreken de positie van Alfred Schreuder, de rol van Cody Gakpo en waarom Van Halst denkt dat PSV gaat winnen.

Door Kalum van Oudheusden & Martijn Barends

Van Halst kijkt met gemengde gevoelens naar de prestaties van Ajax en PSV dit seizoen. Hij ziet dat Ajax het moeilijk heeft in Europa, terwijl PSV juist in de Eredivisie vaak steken laat vallen. “Ajax begon als een komeet dit seizoen”, aldus Van Halst. “Dat gold voor zowel de eerste Champions League-wedstrijd tegen Rangers (4-0 winst, red.) als de competitie. Dat is toch wel veranderd: ze kregen een paar klappen in Europa en ook in de competitie is het spel niet best.”

Bij PSV begon Ruud van Nistelrooij dit seizoen aan zijn eerste grote klus als hoofdtrainer. “PSV begon ook heel wisselvallig dit seizoen”, zag Van Halst. “Ze hadden heel rare uitslagen; vooral de verliespartijen tegen Cambuur (3-0, red.) en Groningen (4-2, red.).” Dit zorgt er volgens de oud-voetballer wel voor dat PSV zondag meer gebrand is om te winnen.

Kantelpunt

Voor Ajax-trainer Alfred Schreuder is het nog niet het seizoen waarop hij had gehoopt. Ajax vertoont regelmatig matig spel en in Europa vallen de resultaten tegen. Toch staat de positie van Schreuder zondag volgens Van Halst niet per se op het spel: “Je kan ook goed spelen en verliezen. Het is toch PSV.” Van Halst en Schreuder kennen elkaar nog van hun periode bij FC Twente, toen Van Halst in het bestuur zat en Schreuder assistent-trainer was. “Ik ken hem als een hele aimabele, fijne vent. Maar je ziet ook dat hij de behoefte heeft gevoeld om van zich af te bijten, met die beruchte persconferentie (na de wedstrijd tegen Excelsior, red.). Ik vind dat wel leuk, soms moet dat even.”

Volgens Van Halst, die tussen 1999 en 2002 bij Ajax onder contract stond, bevinden de Amsterdammers zich nu op een soort kantelpunt. “Blind en Tadic zijn langzamerhand aan wat vervanging toe. Je moet wel de middelen hebben om de vertrokken spelers en de spelers die aan vervanging toe zijn op te vangen, en die hebben ze niet. Het vertrek van Overmars echoot nog altijd na in de ArenA.”

Afgelopen zomer won PSV de Johan Cruijff Schaal door Ajax met 3-5 te verslaan

Leider

Van Halst kijkt zondag uit naar het optreden van één speler in het bijzonder: Cody Gakpo. “Dit is echt een topwedstrijd waarin hij kan laten zien of hij een heel elftal bij de hand kan nemen. Dit is een wedstrijd die ertoe doet, waarin hij op moet staan als leider.” Van Halst vindt Gakpo ‘een hele lieve jongen’, maar mist nog de leiderschapskwaliteiten. “Gakpo is een ideale schoonzoon; was hij maar met mijn dochter thuisgekomen”, grapt hij.

Dat Luuk de Jong eindelijk weer terug is van zijn blessure is volgens de geboren Utrechter erg goed nieuws voor PSV. “Sinds hij wegviel ging het toch wat minder met PSV. Hij is de kapstok van dit elftal, hij is een routinier, hij kent de club. Dit is het ideale moment dat hij weer terug is. Ik denk dat ze daar ook bij Ajax, waar de zwakte in verdedigend opzicht ligt, niet heel blij mee zijn.”

Van Halst eindigt zijn voorbeschouwing met een voorspelling. “PSV is er zo op gebrand, met de terugkeer van Luuk de Jong… Ik denk dat PSV gaat winnen. Dat zegt mijn gevoel. Het piept en kraakt bij Ajax, er is een hoop gedoe. 1-3.”