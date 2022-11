Vermoedelijke opstelling Ajax: Schreuder gunt zomeraanwinst gewenste kans

Dinsdag, 1 november 2022 om 06:48 • Wessel Antes

Alfred Schreuder gaat zijn basisopstelling tegen Rangers op twee plekken wijzigen ten opzichte van de 0-3 nederlaag tegen Liverpool, zo verwacht het Algemeen Dagblad. Dinsdagavond speelt Ajax de laatste wedstrijd van de Champions League-campagne op Ibrox, maar buiten de backposities gaat Schreuder het doen met dezelfde namen als een week geleden tegen the Reds in de Johan Cruijff ArenA.

Daardoor staan Devyne Rensch en Owen Wijndal in de basis in Glasgow. Eerstgenoemde was onder Schreuder altijd al de eerste rechtsback bij Ajax, maar kampte korte tijd met een blessure. Voor Wijndal zou het zijn eerste basisplaats zijn sinds 14 augustus, toen Ajax overtuigend met 6-1 won van FC Groningen. Remko Pasveer staat weer onder de lat, terwijl Jurriën Timber en Calvin Bassey het centrale duo vormen. Bassey speelde twee seizoenen voor Rangers en werd afgelopen zomer voor circa 23 miljoen euro overgenomen van de Schotse topclub.

Op het middenveld gaat Ajax het wederom doen met Edson Álvarez, Davy Klaassen en Steven Berghuis. Terwijl Steven Bergwijn en Dusan Tadic de flanken mogen invullen. Brian Brobbey zal, ondanks zijn lichte klachten, de spits van dienst zijn. Schreuder gaf maandag tijdens de persconferentie aan dat hij de twintigjarige aanvalsleider ging testen tijdens de training, maar het Algemeen Dagblad verwacht dat hij die test heeft doorstaan.

Rangers staat na vijf wedstrijden nog altijd op nul punten in Groep A van de Champions League, terwijl Ajax er slechts drie meer heeft kunnen verzamelen. Om de laatste plaats te verlaten zou Rangers met minstens vijf doelpunten verschil moeten winnen. Om die reden is het ook mogelijk dat Schreuder er dinsdag alsnog voor kiest om geen risico te nemen met Brobbey, gezien de Eredivisie-kraker tegen PSV aankomende zondag. De wedstrijd op Ibrox begint om 21.00 uur en wordt uitgezonden op RTL 7 en Ziggo Sport Voetbal.

Vermoedelijke opstelling Rangers: McGregor; Tavernier, King, Sands, Barisic; Arfield, Tillman, David; Sakala, Colak, Kent.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Wijndal; Álvarez, Klaassen, Berghuis; Bergwijn, Brobbey, Tadic.