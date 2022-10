Schreuder houdt de spanning er nog even in wat betreft veelbesproken positie

Maandag, 31 oktober 2022 om 19:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:12

Het is nog onzeker wie er dinsdag in de spits staat bij Ajax. De Amsterdammers nemen het dan in Schotland op tegen Rangers, waar plaatsing voor de knock-outfase van de Europa League op het spel staat. Trainer Alfred Schreuder geeft aan dat Brian Brobbey kampt met lichte fysieke klachten, waardoor het onzeker is of de spits morgen kan starten.

"We moeten kijken hoe we er morgen voorstaan", vertelt Schreuder op de persconferentie in aanloop naar het duel met Rangers. "Brian gaan we vandaag (maandag, red.) bekijken op de training. Hij had wat lichte klachten, maar als dat goed gaat zou hij kunnen starten. Als hij er een reactie op heeft start hij niet", legt de oefenmeester uit. Brobbey was in zijn laatste drie wedstrijden goed voor vier doelpunten.

"Brian heeft wat fysieke problemen vanuit de wedstrijd tegen Liverpool en daar moeten we morgenochtend van bekijken hoe het is", vervolgt Schreuder, die dus nog even in onzekerheid moet blijven over de spitspositie. De oefenmeester krijgt vervolgens de vraag of hij een bepaald koppel aan het werk wil zien, en of dat bij het afhaken van Brobbey niet meer gaat lukken. "Dat houden we voor ons. Natuurlijk probeer je op trainingen dingen uit en dan zie je ook dingen. We gaan morgen kijken hoe dat ervoor staat."

Brobbey en concurrent Mohammed Kudus hebben de laatste maanden afwisselend de spitspositie ingevuld bij de Amsterdammers. Sinds de wedstrijd tegen Excelsior op 16 oktober lijkt Brobbey de strijd te hebben gewonnen. Eerder kreeg Kudus lange tijd de voorkeur, mede door een sterke prestatie in de eerdere wedstrijd tegen Rangers (4-0), waarin de Ghanees international een schitterend doelpunt wist te maken. In die periode voor de interlandbreak wist Kudus zes keer doel te treffen in vijf wedstrijden.