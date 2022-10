De Mos denkt aan reserverol voor basisklant PSV: ‘Geen gekke gedachte’

Maandag, 31 oktober 2022 om 16:56 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:57

PSV staat zondag voor een cruciale wedstrijd tegen Ajax. In de Johan Cruijff ArenA kunnen de Eindhovenaren de koppositie van de Amsterdammers overnemen, mits er gewonnen wordt. Wel heeft Ajax nog een duel minder gespeeld. Aad de Mos stelt in gesprek met Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad dat hij het geen gekke gedachte zou vinden om Joey Veerman te slachtofferen, nu de ziekenboeg leegstroomt bij PSV.

Luuk de Jong en Noni Madueke zijn namelijk weer hersteld van hun blessures en zijn in ieder geval deels inzetbaar tegen Ajax. Eerst wacht donderdag echter nog het duel met FK Bodø/Glimt in de Europa League, waarin met name de wedstrijdpremie en de coëfficiënten van belang zijn voor de Eindhovenaren. Toch gaf trainer Ruud van Nistelrooij eerder al aan 'gewoon' zijn hele selectie mee te nemen naar Noord-Noorwegen. Met name voor De Jong en Madueke lijkt dat goed nieuws te zijn, daar zij dan wat meer wedstrijdritme op kunnen doen in aanloop naar het duel met Ajax.

"Hij (Van Nistelrooij, red.) moet de goede keuzes maken", stelt De Mos. "Op het middenveld heb je nu keuze te over met Joey Veerman, Ibrahim Sangaré, Érick Gutiérrez en ook Xavi Simons kan daar spelen." Elfrink haakt daarop in en stelt dat De Jong, Simons en Gakpo onmisbaar zijn. Wanneer de journalist oppert om Veerman in dat geval te slachtofferen, gaat De Mos daarin mee. "Ik vind dat geen gekke gedachte. Maar je zou er ook voor kunnen kiezen om wel met Veerman te spelen en Simons op rechts. Met de blessuregevoeligheid van Madueke kun je hem wellicht beter laten invallen. En dan tegenover Daley Blind, dat kan gevaar opleveren.”

De Mos geeft aan dat er ook voorin en achterin knopen moeten worden doorgehakt, maar vindt dat Van Nistelrooij weinig te verwijten valt als het aankomt op zijn opstellingen. Achterin zou de analist wel altijd kiezen voor Jarrad Branthwaite, die tegen Arsenal (2-0 winst) in de basis stond maar tegen NEC (3-0 winst) op de bank moest plaatsnemen. Armando Obispo kreeg tegen de Nijmegenaren de voorkeur naast André Ramalho.

Volgens Elfrink heeft Everton, de club waarvan hij wordt gehuurd, wel de optie om de verdediger in januari terug te halen. "Als ik Everton was zou ik hem terughalen. Hij staat positioneel altijd goed, heeft een goede sliding en is met zijn inspeelpass altijd solide. Het wordt een sleutelweek voor het hele seizoen. Je kunt Ajax inhalen, maar ook een vreselijke achterstand oplopen in een week tijd als je geen resultaat haalt."