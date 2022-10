Milan heeft niet genoeg aan blunder Milinkovic-Savic en haakt voorlopig af

Zondag, 30 oktober 2022 om 22:42 • Noel Korteweg

AC Milan is voorlopig afgehaakt in de strijd om de eerste plek in de Serie A. De ploeg van Stefano Pioli verloor zondagavond namelijk op bezoek bij Torino met 2-1 en beleeft daardoor een slechte generale repetitie voor de allesbeslissende Champions League-wedstrijd tegen RB Salzburg van aanstaande woensdag. Milan zakt door de nederlaag tegen Torino af naar de derde plaats in Italië en ziet koploper Napoli de voorsprong uitbreiden naar zes punten.

Perr Schuurs stond zondagavond aan de aftrap bij Torino. De centrale verdediger zag hoe zijn ploeg Milan kort voor rust tot twee keer toe pijn deed. Het was Koffi Djidji die de score opende voor de thuisploeg. De verdediger kopte een vrije trap van Valentino Lazaro binnen en zette Torino daarmee op voorsprong: 1-0. Nog geen twee minuten later moest Milan-doelman Ciprian Tatarusanu, die de zwaar geblesseerde Mike Maignan vervangt onder de lat, opnieuw vissen.

Torino maakt ook 2-0 ??



Kort na de openingstreffer slaat Torino opnieuw toe via Mirantsjoek ??#ZiggoSport #SerieA #TorinoMilan pic.twitter.com/HiMJAKSomR — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 30, 2022

Een doeltrap van Torino-keeper Vanja Milinkovic-Savic viel precies goed voor de voeten van Nikola Vlasic op de rand van het zestienmetergebied. De Kroatische middenvelder bracht met een knap hakje vervolgens Aleksey Miranchuk in stelling, die vanuit een vrij moeilijke hoek met links binnenschoot: 2-0. Milan-trainer Pioli had na 45 minuten genoeg gezien en besloot na rust meteen drie wissels in te brengen. Sergiño Dest, Charles De Ketelaere en Ante Rebic kwamen in het veld voor Pierre Kalulu, Brahim Díaz en Rafael Leão.

Kort na rust kreeg Divock Origi de mogelijkheid om de aansluitingstreffer te maken, maar de Belgische spits kon zijn voet net niet tegen de bal krijgen. In de zeventigste minuut bracht Milan de marge wél terug naar één en daar ging een grote blunder van Milinkovic-Savic aan vooraf. De Serviër kwam zeer onnodig zijn doel uit na een lange bal van Sandro Tonali, waar Junior Messias dankbaar gebruik van maakte. De Braziliaanse aanvaller leek een overtreding te maken op Alessandro Buongiorno om bij de bal te komen, maar de videoscheidsrechter keurde de goal goed: 2-1. Pioli bracht Olivier Giroud nog voor de slotminuten, maar Milan zou geen goal meer maken.

Milan knokt terug ??



Een domme fout in de verdediging zorgt ervoor dat Milan de 2-1 kan scoren ??#ZiggoSport #SerieA #TorinoMilan pic.twitter.com/klvA7NKapG — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 30, 2022