Bogarde ziet andere zondebok dan Sánchez en Pasveer bij tegendoelpunt Ajax

Woensdag, 26 oktober 2022 om 22:03 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:19

Jan van Halst is positief verrast over het spel van Ajax in de eerste helft tegen Liverpool. Ondanks de 0-1 achterstand halverwege het Champions League-duel zag de analyticus in het eerste bedrijf een ‘fel’ Ajax. Tegelijkertijd is Winston Bogarde, als analist te gast bij RTL7, negatief over het optreden van Daley Blind.

In de derde speelminuut kreeg Steven Berghuis al een uitgelezen mogelijkheid om zijn ploeg op voorsprong te zetten, maar zijn inzet ter hoogte van de penaltystip belandde op de paal. Tien minuten voor rust had ook Dusan Tadic moeten scoren. De linksbuiten van dienst kon in alle vrijheid uithalen; Tadic nam echter te veel tijd en gaf Trent Alexander-Arnold de kans om het schot te blokken. De 0-1 viel vier minuten voor rust. Henderson had een fenomenale pass met buitenkant links in huis op Mohamed Salah, die met een fraaie voetbeweging doelman Remko Pasveer verschalkte: 0-1. Kort daarna kwam Ajax nog uitstekend weg, daar Darwin Núñez na perfect combinatievoetbal de paal raakte.

Van Halst is ondanks de achterstand gematigd positief over het optreden van de Amsterdammers in de eerste helft, zo laat hij weten bij Ziggo Sport. “Je gaat met een negatief gevoel de rust in, maar Ajax heeft mij positief verrast. Waar Ajax de afgelopen weken niet fel genoeg was, was de ploeg dat nu wél in de eerste 35 minuten. Ik ben alleen bang dat ze het niet lang gaan volhouden en je houdt bijna je hart vast voor de tweede helft. Aan het eind van de eerste helft werden duels niet gewonnen en was de organisatie achterin niet goed. Salah stond zó vrij.”

Voor Hedwiges Maduro komt de achterstand niet als een verrassing. “Je had het wel een beetje kunnen verwachten. Eén kans voor Salah, één goal. Ajax heeft de grootste kansen gekregen. In de eerste 25 minuten was het prima. We zeiden tegen elkaar: 'Waar is Salah eigenlijk?' En dan maakt hij de goal. Dat is het verhaal eigenlijk.” Bogarde is tegelijkertijd minder voorzichtig in zijn woordkeuzen en wijst Blind als hoofdverantwoordelijke voor de treffer van Liverpool aan. “Blind moet gewoon terugsprinten. De bal is aan de rechterkant. Hij moet naar binnen komen, dan is iedereen gedekt. Maar hij kijkt eerst naar de situatie. Het gaat zo snel, dan ben je al weg.”