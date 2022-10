Marciano Vink schrikt van niet fitte Ajacied: ‘Ik vind dat onbegrijpelijk’

Woensdag, 26 oktober 2022 om 08:31 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:06

Marciano Vink begrijpt niet dat Brian Brobbey in deze fase van het seizoen met krampverschijnselen kampt. De aanvaller van Ajax ging afgelopen zaterdag in de met 1-4 gewonnen uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk met kramp naar de grond en werd vervolgens gewisseld voor Lorenzo Lucca. Vink vraagt zich af of Brobbey niet onnodig met krachten aan het gooien is.

Ondanks de ruimte zege, is Vink niet onder de indruk geraakt van het spel van Ajax op bezoek in Waalwijk. "Je zag tegen RKC wel hoe makkelijk er doorheen gevoetbald kon worden", aldus de analist bij Voetbalraat. "Mijn hemel. Dat waren gewoon simpele één-tweetjes. Ze liepen er gewoon doorheen en konden goede kansen creëren. In de tweede helft werd orde op zaken gesteld en dan zie je dat Ajax veel individuele kwaliteiten heeft. Ze stonden beter, zaten korter op de man en hadden meer druk vooruit. De juiste spelers kwamen toen ineens wel aan de bal."

Voor Brobbey was er voor de tweede keer op rij een basisplaats en opnieuw trof hij twee keer doel. Na zijn tweede treffer stortte hij echter ter aarde met een krampaanval. "Ik vind dat nog steeds onbegrijpelijk. Ik kon het al bijna niet geloven dat Ten Hag vorig seizoen zei dat Brobbey niet fit was", aldus Vink. "Dat is een jonge jongen, is sterk en ziet er fit uit. Hij kwam ook afgetraind terug uit Leipzig. Maar het blijkt dus dat hij ergens met krachten smijt. Hoeveel wedstrijden heeft hij nu gespeeld? Hij traint elke dag. Maar ook al speelt hij niet alle wedstrijden, dan nog kun je niet zo vaak kramp hebben of vermoeid zijn."

Vink hoopt desondanks dat Brobbey woensdagavond in de spits staat in het Champions League-duel met Liverpool. "Ik vind Mohammed Kudus echt een nummer 10. Bergwijn speelde bijvoorbeeld beduidend minder met Kudus in de spits. Je moet ook kijken naar de spelers eromheen. Bergwijn moet nu vanaf de rechterkant komen. Toen hij vanaf links kwam en Kudus in de spits stond, liepen ze in dezelfde ruimte. Bergwijn wil graag naar binnen komen. Daar heeft hij de actie voor, dat heeft hij bewezen. Maar dat stokte omdat Kudus in de bal kwam en de bal in de voeten wilde hebben. Die chemie was er niet tussen die twee."