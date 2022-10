‘Next Manchester City’ bankroet na overname door een meesteroplichter

Maandag, 24 oktober 2022 om 16:28

De voetbalhistorie is er een waar al eeuwenlang aan gepend wordt. Vele verhalen over bijvoorbeeld clublegendes, onvergetelijke bekerzeges of historische titelraces blijven hangen, maar evenzoveel kronieken raken vergeten in de massa. In de rubriek Football Chronicles zorgt Voetbalzone ervoor dat de verhalen die een eeuwige plek in ons geheugen verdienen, die ook krijgen. Met in deze editie: hoe de oudste club ter wereld éven dacht het nieuwe Manchester City te worden.

Notts County wordt in 2009, net als Manchester City, overgenomen door een groep rijke Arabieren. Het consortium 'Munto Finance' met aan het hoofd een rijke, maar mysterieuze man, stelt direct Sven-Göran Eriksson aan als technisch directeur. Daarop worden Sol Campbell en een piepjonge Kasper Schmeichel aangetrokken. De club wil direct meedoen in de top van de Premier League. Zelfs Patrick Vieira, David Beckham en Luis Figo worden genoemd als potentiële versterkingen. Na een aantal maanden zet Munto Finance Notts County echter plotseling weer te koop en lijkt Champions League-voetbal in Nottingham verder weg dan ooit. Maar wie is de mysterieuze man achter Munto Finance en hoe kreeg hij het voor elkaar een Engelse voetbalclub te kopen?

Het komt wel vaker voor dat clubs worden opgekocht door grote investeringsmaatschappijen. Ingewikkelde constructies zorgen ervoor dat het lastig blijkt om te achterhalen hoe een investeringsbedrijf aan zijn geld komt. Dit was ook het geval bij de overname van Notts County door Munto Finance. Dit zou een dochterbedrijf zijn van Qadbak Investments, een Zwitserse investeringsmaatschappij gevestigd op een ander belastingparadijs: de Britse Maagdeneilanden.

Om aan alle onduidelijkheid rond de nieuwe rijke eigenaar een eind te maken, wordt op de website van Notts County een statement gepubliceerd door Anwar Shafi, de man achter Munto Finance. Een paar dagen later beweert de échte Shafi echter van niets te weten, en pas na een jaar onderzoek wordt duidelijk wie die mysterieuze zakenman nou echt is. Spil in het web blijkt Russell King te zijn, een veroordeelde oplichter die over de hele wereld schimmige deals sluit met de belofte dat er veel geld komt aanwaaien uit Bahrein.

King probeerde eerder al eens zijn verzekering op te lichten en verduisterde tonnen van verschillende bedrijven. De zogenaamde overname van Notts County moest echter de kers op de taart worden. Met een ander door hem opgericht bedrijf beweert de oplichter miljarden dollars te beheren van de koninklijke familie van Bahrein. King stapt naar de Britse investeringsbank First London, overtuigt iedereen wat hij voor de bank kan betekenen met zijn rijkdom, en krijgt 49% procent van de aandelen in bezit. Hij kan zich nu vrij bewegen binnen de bank en begint langzaam zijn masterplan uit te werken. Zo start hij bijvoorbeeld als consultant van de investeringsbank de onderhandelingen tussen Notts County en – jawel – Munto Finance.

De overname gaat in eerste instantie zelfs door, omdat Munto Finance van First London een bankgarantie heeft gekregen van vijf miljoen pond. Dit lijkt allemaal officieel te zijn, maar omdat de oplichter geen goedkeuring kan vragen aan de directeuren, vervalst hij namen en handtekeningen en zet een officiële stempel op briefpapier van First London om het zo echt mogelijk te laten lijken. Deze vervalsing komt echter al vrij snel aan het licht, aangezien de bankgarantie is goedgekeurd door een afdeling van de investeringsbank die niet meer bestaat.

Uiteindelijk klapt de deal, en de meesteroplichter verdwijnt een aantal jaar van de radar. Hij laat echter wel een spoor van vernieling achter: de investeringsbank is failliet en Notts County heeft een schuld van meer dan zeven miljoen pond. Later doet King ook nog een mislukte poging om Formule 1-team Sauber over te nemen. Als ook die deal klapt, vlucht hij naar Bahrein, waar hij nog een tijdje als oplichter actief blijft.

Vier jaar geleden werd de zelfbenoemde miljonair eindelijk gearresteerd en uitgeleverd aan Engeland. Tijdens de rechtszaak werd bekend dat King in ruim twintig jaar tijd rond de zestien miljoen pond heeft verduisterd. De oplichter kreeg echter maar een celstraf van zes jaar, waarvan hij er uiteindelijk maar twee daadwerkelijk achter de tralies zat. Het is wachten op zijn volgende meesterlijke zet of wellicht op zijn eigen Netflix-serie.