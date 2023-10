Clublegende spreekt steun uit voor Ten Hag na ongelooflijke comeback

Zondag, 8 oktober 2023 om 09:14 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:31

David Beckham spreekt openlijk zijn steun uit voor Erik ten Hag. De voormalig middenvelder van Manchester United, die in zijn periode als speler van de club talloze prijzen veroverde, vindt de Nederlandse manager nog steeds de juiste man voor het project op Old Trafford. The Red Devils leken zaterdag opnieuw te gaan verliezen, totdat invaller Scott McTominay in blessuretijd tweemaal scoorde in het thuisduel met Brentford (2-1).

Beckham sprak zaterdag bij de Formule 1-race in Qatar, waar Max Verstappen zijn derde wereldtitel op rij veroverde, over onder meer de situatie rondom Ten Hag. "Ik denk dat het een goede manager is", liet Becks optekenen door onder meer Sky Sports.

"Hij gaat alleen door een moeilijke tijd heen, ook door alle rumoer rondom Manchester United. Dat maakt zijn werk er niet gemakkelijker op. We willen allemaal heel graag dat de onrust verdwijnt en dat er snel een beslissing komt voor de manager, de spelers, de supporters en de club. Er is stabiliteit nodig en ik ken daar de juiste mensen voor."

Beckham, zelf mede-eigenaar van Inter Miami FC, doelt met zijn uitspraken op de veelbesproken overnamestrijd bij Manchester United. Sir Jim Ratcliffe, een Britse miljardair, en een consortium uit Qatar willen namelijk dolgraag de macht overnemen op Old Trafford.

De middenmoter in de Premier League is sinds 2005 in handen van de vermogende familie Glazer uit de Verenigde Staten, maar het lijkt erop dat de Engelse grootmacht op termijn van eigenaar wisselt. Voorlopig is er wat betreft deze kwestie nog geen definitief besluit genomen, waardoor het onrustig is in Manchester.

"We hebben allemaal een voorkeur wat betreft de nieuwe leider en wie ons terug moet brengen naar de top", benadrukte Beckham vanuit Qatar. "Manchester United is een van de grootste clubs van de wereld, misschien wel dé allergrootste. Wij vinden van wel in ieder geval."

"Ik denk dat ik wel weet wie de meest geschikte personen zijn om de club te gaan leiden in de nabije toekomst. Of dat Sheikh Jassim is? We gaan het zien", verwees Beckham naar de aanjager van het consortium uit Qatar, die serieus een bod overweegt om Manchester United over te nemen.