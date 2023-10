Van der Gijp verafschuwt voetbalvrouw: ‘Ik kreeg een teringhekel aan haar’

Maandag, 16 oktober 2023 om 19:28 • Wessel Antes • Laatste update: 19:57

René van der Gijp heeft zich geërgerd aan het optreden van Victoria Beckham in de vierdelige docuserie Beckham op Netflix. Dat laat de analist van Vandaag Inside weten in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Van der Gijp heeft de volledige documentaire over David Beckham bekeken, maar laat weten dat hij het ‘zware kost’ vond. Dat heeft vooral te maken met Victoria Beckham.

De docuserie over Beckham scoort als een malle, maar Van der Gijp heeft er met moeite naar gekeken. “Ik moet heel eerlijk zeggen, Rob (Jansen, red.). Ik heb het ook zitten kijken dit weekend. Als ik vijf uur naar een documentaire zit te kijken over een voetballer met z’n vrouw, en de mensen daaromheen, en ik kan zelfs niet één keer glimlachen in die vijf uur, dan vind ik het zware kost. Ik vond het echt zware kost.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Waar Beckham zelf er goed vanaf komt bij Van der Gijp, moet met name zijn vrouw Victoria Beckham het ontgelden. “Ik vond hem een leuk mannetje, daar is verder niet veel mis mee. Maar ik vond haar een verschrikkelijke zeurpiet. Dat wijf op de bank loopt maar te klagen. Ik had op een gegeven moment gewoon een teringhekel aan haar!”

“Ik vond het een klaagzang dat wijf”, gaat Gijp verder. “Wat een verschrikkelijk wijf, ach wat een verschrikkelijk wijf.” Van der Gijp vond ook de bijdragen van onder meer Fabio Capello en Gary Neville weinig toevoegen. “Om hen kan je ook niet echt lachen, daar word je ook niet vrolijk van.”

Toch heeft Van der Gijp de volledige docu bekeken, zo laat hij weten. “Ik vond het zware kost, maar uiteindelijk wel leuk. Ik heb het wel afgekeken.” Jansen is een stuk positiever. “Nou ja, ik genoot wel van zijn carrièreverloop, de verhalen uit de kleedkamer en de wedstrijdbeelden. Die wedstrijdbeelden waren echt goed trouwens.”

Netflix pakt momenteel behoorlijk uit met de documentaire over Beckham, die als volgt wordt omschreven. “Deze docuserie met nooit eerder vertoond beeldmateriaal volgt de razendsnelle opkomst van David Beckham, van een bescheiden start tot wereldberoemd voetballer.” Op MovieMeter krijgt de docu 3,6 van de 5 mogelijke sterren.

De inmiddels 48-jarige Beckham brak als talent door bij Manchester United, voor wie hij in totaal 394 officiële duels speelde. The Red Devils verkochten de 115-voudig international van Engeland in 2003 voor zo’n 38 miljoen euro aan Real Madrid, waarna hij via Los Angeles Galaxy en AC Milan bij Paris Saint-Germain belandde. In Parijs zette Beckham in 2013 een punt achter zijn spelersloopbaan. Inmiddels is hij mede-eigenaar van Inter Miami, waar onder meer Lionel Messi, Jordi Alba en Sergio Busquets afgelopen zomer tekenden.