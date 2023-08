Aanval uit het boekje: Messi scoort bij MLS-debuut na schitterende combinatie

Zondag, 27 augustus 2023 om 08:44 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:05

Inter Miami is niet langer hekkensluiter in de MLS. Lionel Messi bewees als invaller zijn waarde bij de herstart van de competitie door op bezoek bij New York Red Bulls de wedstrijd vlak voor tijd definitief in het slot te gooien: 0-2. Messi staat nu op elf goals en drie assists in negen wedstrijden voor Inter Miami.

De Argentijnse sterspeler begon in de nacht van zaterdag op zondag voor het eerst sinds zijn komst naar Inter Miami op de bank. Messi zag zijn ploeg in het eerste bedrijf op voorsprong komen via debutant Diego Gómez, die kon aannemen in het zestienmetergebied en uit de draai de score opende.

Messi --> Cremaschi --> MESSI OUT. OF. THIS. WORLD. pic.twitter.com/NzBKniNExm — Major League Soccer (@MLS) August 27, 2023

Messi kwam met een uur op de klok als invaller binnen de lijnen voor de Ecuadoriaan Leonardo Campana. In de 89ste minuut bepaalde de Argentijn de eindstand op 0-2 na een fraaie combinatie met het achttienjarige talent Benjamin Cremaschi. Door de zege op New York Red Bulls is Inter Miami niet langer hekkensluiter van de MLS. In de Eastern Conference League staat de club van mede-eigenaar David Beckham nu veertiende met 21 punten uit 23 duels.

Om de play-offs nog te kunnen bereiken moet Inter Miami minimaal negende eindigen. Chicago Fire, de huidige nummer negen, heeft elf punten meer maar ook twee duels meer gespeeld. Messi was sinds zijn komst naar Miami al goed voor tien goals in zeven duels in de Leagues Cup, dat door de club uit Florida werd gewonnen.

Afgelopen woensdag werd tevens de finale van de US Open Cup, het Amerikaanse bekertoernooi, bereikt. Messi bewees tegen Cincinnati FC (3-3 na 120 minuten, 7-8 na strafschoppen) met twee assists op spits Campana andermaal zijn waarde.