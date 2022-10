Kamervragen over homofobe spreekkoren tijdens wedstrijd van FC Twente

Maandag, 24 oktober 2022 om 16:22 • Guy Habets • Laatste update: 17:07

Lisa Westerveld van GroenLinks en Jeanet van der Laan van D66 hebben Kamervragen gesteld naar aanleiding van de homofobe spreekkoren tijdens FC Twente tegen FC Groningen (3-0). Zij vragen zich af hoe lang kwetsende spreekkoren moeten duren voordat een wedstrijd daadwerkelijk wordt stilgelegd en roepen op tot actie.

Een week geleden werd het duel tussen Twente en Groningen in de Grolsch Veste ontsierd door minutenlang gezang over de 'homo's van Groningen'. De thuisclub greep niet in en dat kwam ze op kritiek te staan. Fijke Hoogendijk, scheidsrechter en vertegenwoordiger van Alliantie Gelijkspelen namens de LHBTI-community, sprak zich uit en kreeg bijval van Kamerleden als Westerveld en Van der Laan. Zij vragen zich af hoe het kan dat de spreekkoren maar bleven duren en wanneer de wedstrijd stilgelegd had moeten worden.

Eerder kwam Twente ook al met excuses. Volgens de club had op het bewuste moment moeten worden ingegrepen. "Tijdens de wedstrijd beledigde een deel van de FC Twente-aanhang door middel van een lied de FC Groningen-supporters. Een aantal mensen in het stadion heeft zich daaraan (terecht) gestoord en vond dat FC Twente had moeten optreden. Zij hebben gelijk. Het is om verschillende redenen niet gebeurd en dat betreuren wij", zo was te lezen in een statement op de website van de Enschedese club.

FC Twente liet meteen na afloop van de wedstrijd al weten het gezang af te keuren, maar noemde de spreekkoren van te korte duur om het protocol rondom kwetsende uitingen in werking te stellen. "In de huidige tijd is het niet gepast dat dit gebeurt. Maar er zijn ergere dingen op de wereld, die nuance wil ik maken", liet voorzitter Lucas Fransen van de Vriendenkring, de grootste supportersvereniging van FC Twente, weten tegen TC Tubantia. Supportersvereniging Vak-P weigerde te reageren op de ontstane ophef, 'omdat alles wat je erover zegt toch verkeerd wordt uitgelegd', luidde de korte reactie.