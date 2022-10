Maaltijdbezorger op het veld leidt Heerenveen niet af in Volendam

Zondag, 23 oktober 2022

sc Heerenveen heeft zondagavond goede zaken gedaan in de Eredivisie. De ploeg van Kees van Wonderen was op bezoek bij FC Volendam met 1-3 te sterk en klimt daardoor op naar de zevende plek, terwijl de thuisploeg op de achttiende en laatste plaats blijft staan. Het duel werd onderbroken door onweer en een hevige regenbui, maar ook door een bezorger van Thuisbezorgd die dacht een pizza af te moeten leveren op de middenstip van het Volendam-stadion.

De ploeg van Wim Jonk schoot uit de startblokken en kwam in de eerste vijftien minuten van de wedstrijd meteen tot een aantal grote kansen. Zo raakte Benaissa Benamar de onderkant van de lat na een snoeihard schot en zag Ibrahim El Kadiri zijn poging van de doellijn gehaald worden door Mats Köhlert van Heerenveen. De sterke openingsfase van de thuisploeg werd na ruim twintig minuten spelen verzilverd met een doelpunt door Robert Mühren. De spits liep een vrije trap van El Kadiri binnen, maar zag zijn treffer afgekeurd worden door de VAR wegens buitenspel.

Het was uiteindelijk Heerenveen dat vijf minuten later de openingstreffer maakte. Köhlert verlengde een voorzet met zijn hoofd richting Sydney van Hooijdonk, die hem vervolgens in de verre hoek binnen kon koppen: 0-1. De videoscheidsrechter keek nog even naar de duw van Köhlert in de rug van Benamar op het moment dat hij doorkopte naar Van Hooijdonk, maar de VAR keurde de treffer ‘gewoon’ goed. Volendam bleef in het restant van de eerste helft aandringen op de gelijkmaker en die viel uiteindelijk drie minuten voor rust. Het was opnieuw Mühren die een vrije trap binnenliep en dit keer telde hij wél: 1-1. De thuisploeg was de bovenliggende partij in de eerste helft, maar ging dus wel met een gelijkspel de rust in. In het tweede bedrijf kwam Heerenveen hier en daar dicht bij een doelpunt, maar scoren lukte lange tijd niet voor de ploeg van Van Wonderen.

Ruim twintig minuten voor tijd werd het duel tijdelijk gestaakt wegens onweer en hevige regenbuien, waardoor beide trainers onverwachts de mogelijkheid kregen om hun ploeg op scherp te zetten voor de slotfase. De hervatting van de wedstrijd begon met een zeer opvallend moment. Er kwam namelijk een bezorger van Thuisbezorgd het veld op die zijn bestelling op de middenstip wilde afleveren. De bezorger werd vervolgens van het veld begeleid, waarna de slotfase écht van start kon. De bezoekers beslisten de wedstrijd in de laatste vijf minuten. Köhlert schoot Heerenveen op voorsprong na een fijne treffer met buitenkant links, waarna Van Hooijdonk collega-spits Amin Sarr een niet te missen kans gaf na een harde en lage voorzet: 1-3.