Berghuis troeft Ziyech af en gaat tips van Robin van Persie niet meer gebruiken

Zondag, 23 oktober 2022 om 09:02 • Guy Habets • Laatste update: 09:07

Steven Berghuis is van plan om vaker van afstand op doel te schieten bij Ajax. De aanvallende middenvelder vond zaterdagavond het net in de uitwedstrijd bij RKC Waalwijk (1-4) door de bal van een afstandje kiezelhard in de hoek te schieten en denkt dat hij dat soort treffers vaker kan maken. Daarmee gaat Berghuis in tegen het advies van Robin van Persie, die hem eerder zei dat van afstand schieten weinig zin heeft.

Berghuis liet in Waalwijk zien het schieten nog niet verleerd te zijn. De 1-2 betekende de 32e goal van buiten het strafschopgebied in de Eredivisie en daarmee heeft hij er nu een meer dan Hakim Ziyech. "Dat is te danken aan mijn traptechniek", zegt hij op de persconferentie. "Hoe veel ballen zal ik in mijn leven al wel niet geschoten hebben? Ik denk dat ik dit een beetje van mijn vader heb meegekregen en zelf heb ik er ook veel in geïnvesteerd. Bij Ajax viel het nog mee, want ik scoorde hier vaker vanuit de zestien, maar als middenvelder kom je vaker 'onder de bal'."

Het advies van Van Persie, die veel met Berghuis sprak tijdens hun gezamenlijke periode bij Feyenoord, lijkt voorlopig in de wind geslagen te worden. "Hij liet een statistiek zien op zijn telefoon dat tachtig of negentig procent van de goals in de Premier League vanuit de 'zestien' werden gemaakt. Daarmee wilde hij me leren dat ik vaker het strafschopgebied aan moest vallen, omdat daar meer goals liggen dan erbuiten. Dat je minder kans hebt van buiten het strafschopgebied is duidelijk, maar als je deze goal ziet denk ik toch dat ik misschien wat vaker moet schieten."

Alfred Schreuder, de coach van Ajax, was uitermate tevreden over het optreden van Berghuis in Waalwijk. Hij zag de middenvelder, die door de aanwezigheid van Davy Klaassen een controlerende rol had, uitblinken en duidde na afloop op welke vlakken de voormalig Feyenoorder belangrijk was voor zijn team. "De beste man van het veld, in alles", stelt Schreuder tegenover ESPN. "In het vooropgaan in de strijd, in het spel verplaatsen, in goals maken, maar hij gaf ook nog een eigen kans aan Francisco Conceição. Hij was geweldig aanwezig vandaag."