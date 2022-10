Sjaak Swart licht grootste verlies bij Ajax uit: ‘Ik mis hem nog elke dag’

Zaterdag, 22 oktober 2022 om 12:07 • Wessel Antes

Sjaak Swart denkt dat de uitgaande transfer van Lisandro Martínez het grootste verlies is geweest bij Ajax afgelopen zomer. Dat zegt Mister Ajax in een uitgebreid interview met De Telegraaf. Swart is groot fan van de 24-jarige Argentijn en geniet ook bij Manchester United nog altijd van de linkspoot.

“Ik mis hem nog elke dag”, opent Swart over Martínez. “Dat vond ik nou een echte Ajax-speler. IJzersterk, ook aanvallend ingesteld. Een speler met lef. Klein, maar springend kon hij op tegen de grootsten.” Met laatstgenoemde opmerking lijkt Swart een huidig pijnpunt aan te stippen bij Ajax. Jurriën Timber krijgt vaak kritiek op zijn koppende kwaliteiten, terwijl ook Calvin Bassey en Daley Blind niet bekend staan als de sterkste koppers.

Swart benadrukt dat dan ook. “Snelle verdedigers en koppers, daar heeft Ajax echt behoefte aan. Je moet eens zien wat we aan tegengoals krijgen. In de lucht worden we geklopt, terwijl iedereen in de zestien staat. Daar moet Ajax echt wat aan doen.” Swart zegt dat Alfred Schreuder het met hem eens is. “Ik drink wel eens een bakkie koffie met hem.”

Martínez vertrok eind juli voor ruim 55 miljoen euro naar United en is inmiddels niet meer weg te denken uit de basis van the Red Devils. De negenvoudig international van Argentinië kwam al veertien keer in actie voor the Mancunians onder Erik ten Hag. In november zal Martínez, indien fit, zeker bij de WK-selectie van bondscoach Lionel Scaloni zitten. Lionel Messi hoopt in Qatar zijn allerlaatste kunstje met de Argentijnse ploeg te bekronen met titelwinst.