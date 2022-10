FC Twente door het stof na pijnlijke middag: ‘We hadden moeten optreden’

Vrijdag, 21 oktober 2022 om 11:41

FC Twente heeft zijn excuses aangeboden voor de spreekkoren tijdens het duel met FC Groningen afgelopen weekend. Uitgerekend in het weekend dat de Eredivisie aandacht vroeg voor de acceptatie van LHBTI+, zongen de fans over 'homo's uit Groningen'. FC Twente greep niet in en kreeg nadien een storm van kritiek over zich heen. Terecht, zo laat de club nu weten in een officiële reactie.

Volgens TC Tubantia was het gezang minutenlang te horen in de Grolsch Veste zondag: 'Dat zijn de homo’s, ja de homo’s, dat zijn de homo’s van Groningen’. Volgens de club had op het bewuste moment moeten worden ingegrepen. "Tijdens de wedstrijd beledigde een deel van de FC Twente-aanhang door middel van een lied de FC Groningen-supporters. Een aantal mensen in het stadion heeft zich daaraan (terecht) gestoord en vond dat FC Twente had moeten optreden. Zij hebben gelijk. Het is om verschillende redenen niet gebeurd en dat betreuren wij", aldus FC Twente.

FC Twente liet meteen na afloop van de wedstrijd al weten het gezang af te keuren, maar noemde de spreekkoren van te korte duur om het protocol rondom kwetsende uitingen in werking te stellen. "In de huidige tijd is het niet gepast dat dit gebeurt. Maar er zijn ergere dingen op de wereld, die nuance wil ik maken", liet voorzitter Lucas Fransen van de Vriendenkring, de grootste supportersvereniging van FC Twente, weten tegen TC Tubantia. Supportersvereniging Vak-P weigerde te reageren op de ontstane ophef, "omdat alles wat je erover zegt toch verkeerd wordt uitgelegd", luidde de korte reactie.

De Tukkers waren niet de enige die voor ophef zorgden afgelopen weekend. Bij Feyenoord weigerde Orkun Kökçü de speciale regenboogaanvoerdersband te dragen, terwijl Redouan El Yaakoubi een band droeg met drie keer het woord 'respect'. Evgeniy Levchenko, voorzitter van spelersvakbond VVCS, vindt dat het duel tussen FC Twente en FC Groningen stilgelegd had moeten worden. "Juist op het moment dat we aandacht wilden voor gelijke rechten voor álle mensen komt het onderwerp op deze manier in het nieuws. Dit is pijnlijk en overschaduwt de speelronde. We hebben afgesproken om bij racistische spreekkoren de wedstrijd per direct te staken. Doe het dan ook bij homo-spreekkoren."