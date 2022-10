Davies is het oneens en richt zich tot ‘toekomstig Ballon d’Or-winnaar’

Dinsdag, 18 oktober 2022 om 18:17 • Wessel Antes • Laatste update: 18:27

Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Barcelona-middenvelder Gavi ging er maandagavond in Parijs met de Kopa Trophy vandoor, maar als het aan Alphonso Davies had gelegen zou Jamal Musiala de prijs hebben gewonnen. De negentienjarige Duitser werd uiteindelijk derde in de uitverkiezing, terwijl Bayern München-teamgenoot Ryan Gravenberch het met een zesde plek moest doen. Eduardo Camavinga (Real Madrid) eindigde op de tweede plek achter Gavi.

They may have denied you of your Kopa Trophy, but they won’t deny you of your future Ballon d’Or #GoldenBoy ???? pic.twitter.com/8YQXkWuVzw — Alphonso Davies (@AlphonsoDavies) October 18, 2022

Via social media richt Bayern-linkback Davies zich tot zijn teamgenoot. “Ze hebben je misschien de Kopa Trophy ontzegd, maar ze zullen je niet van die toekomstige Gouden Bal afhouden. #GoldenBoy’’ De pas negentienjarige Musiala speelde al 92 officiële wedstrijden voor Bayern, waarin hij goed was voor 22 doelpunten en vijftien assists. Daarnaast speelde de rechtspoot al zeventien interlands voor Duitsland. In München ligt het kroonjuweel nog vast tot medio 2026.