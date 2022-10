Kenneth Perez kijkt op van Ajax: ‘Edwin van der Sar moet optreden’

Maandag, 17 oktober 2022 om 20:41 • Noel Korteweg • Laatste update: 20:46

Kenneth Perez vindt dat Edwin van der Sar, de algemeen directeur van Ajax, moet optreden na de persconferentie van Alfred Schreuder. De trainer liep zondagavond na de gewonnen thuiswedstrijd tegen Excelsior (7-1) helemaal leeg en daar heeft Perez met verbazing naar zitten kijken. De analist vraagt zich af of Van der Sar dit pikt.

“Ik vond het heel opvallend”, begint Perez in Voetbalpraat over de persconferentie van Schreuder. “Je ziet een trainer dit niet vaak doen. Ik twijfel of het slim was. Dit had hij natuurlijk voorbereid, want hij had de cijfers paraat. Normaal gesproken zegt een trainer wel dat ze niks horen en niks lezen, maar ondertussen… Als ze het zelf niet lezen krijgen ze het wel te horen. Soms is het dan net te veel voor een trainer en dan reageert hij zo. Het komt alleen zelden voor.” Schreuder ging onder andere in op de kritiek op zijn zaakwaarnemer, Milos Malenovic. De 37-jarige Serviër zou volgens criticasters een groot aandeel hebben gehad in het aan- en verkoopbeleid van de Amsterdammers afgelopen zomer.

“Ik vond vooral dat stuk over zijn zaakwaarnemer heel zwak”, gaat Perez verder. “Dat was echt heel zwak. Hij zei in principe: de technisch directeuren waren te zwak om het te doen, dus mijn 37-jarige zaakwaarnemer moest de zaken regelen voor Ajax. ‘Hij deed het voor Ajax’. Nou, hij deed het maar voor één iemand…”, is de analist duidelijk. Presentator Vincent Schildkamp geeft aan dat het niet ongebruikelijk is dat een zaakwaarnemer door een club wordt ingezet om bepaalde transfers rond te laten komen. Perez blijft echter bij zijn standpunt. “Schreuder zei eigenlijk dat Ajax zaakwaarnemers nodig had om ‘deze ongewone situatie’ met al die in- en uitgaande transfers te regelen omdat ze blijkbaar geen mensen hadden die capabel genoeg waren om dat te doen.”

Kenneth Perez vindt dat Edwin van der Sar moet ingrijpen.

“Schreuder denkt dus dat zijn 37-jarige zaakwaarnemer wél alle ervaring heeft met grote transfers. Vervolgens brengt die zaakwaarnemer drie spelers binnen bij Ajax vanuit zijn eigen stal. Die zaakwaarnemer denkt toch niet aan het belang van Ajax? Hij denkt aan z’n eigen portemonnee en aan z’n eigen spelers zodat ze ergens een contract kunnen tekenen”, vervolgt Perez zijn verhaal. Simon Zwartkruis, van Voetbal International, zegt dat Schreuder met deze woorden kritiek uitte op de technische leiding van de Amsterdammers. “Anders heb je de hulp van buitenaf niet nodig, natuurlijk. Ik heb begrepen dat, toen Schreuder kwam, er een schets is gemaakt van de selectie waar hij dacht mee aan de slag te kunnen gaan.”

“Daar stond niet alleen Antony nog op, maar ook Lisandro Martínez. Als je twee sleutelspelers dan alsnog verkocht worden, terwijl je ervan uit ging dat dat je dragende spelers in je eerste seizoen gingen worden, dan snap ik dat je daar niet blij mee bent”, zegt Zwartkruis. “Vervolgens zijn ze allemaal spelers gaan halen die beduidend minder waren qua kwaliteit en daar zit Schreuder nu mee opgescheept.” Perez denkt te weten waarom Schreuder zo uithaalde na de wedstrijd. “Hij wilde laten zien dat hij geen softie is en dat hij onafhankelijk is. Of dat gelukt is? Nee, niet echt. Ik heb namelijk weinig mensen gesproken die zeiden van: dit was echt on point.

De oud-speler van de Amsterdammers vindt dat Van der Sar moet ingrijpen. “Dit zou ik als technische leiding zijnde niet pikken. De leiding moet in dit geval optreden, Van der Sar moet nu optreden. Pikt hij dat de trainer de technisch manager schoffeert? Pikt hij dat? Als hij dat doet, dan weet je ook meteen de rol van Gerry (Hamstra, red.) en Klaas-Jan (Huntelaar, red.).”