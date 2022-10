Karim Benzema wint zijn eerste Ballon d’Or na weergaloos seizoen

Maandag, 17 oktober 2022 om 21:56 • Paul Jeursen • Laatste update: 21:57

Karim Benzema heeft zijn allereerste Ballon d’Or gewonnen. De Fransman liet in Parijs onder meer teamgenoot Vinícius Júnior, Robert Lewandowski, Mohamed Salah en Sadio Mané achter zich. Het was voor eerst dat de prijs werd uitgereikt op basis van de prestaties in één seizoen. Benzema is de vijfde Fransman, na Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin en Zinédine Zidane, die de Gouden Bal wint.

De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport wist op voorhand al te melden dat de aanvaller van Real Madrid de Ballon d’Or aan zijn palmares kon toevoegen. De 66e editie van de verkiezing vond, net zoals de editie van 2021, plaats in het Parijse Théâtre du Châtelet. Benzema maakte een geweldig seizoen 2021/22 door. Met de Koninklijke werd hij kampioen van LaLiga en won hij de Champions League. In alle competities liet hij in totaal 44 doelpunten aantekenen en verzorgde hij 15 assists. Hij werd zowel topscorer in Spanje als van het miljardenbal.

In 2018 won Luka Modric de trofee, maar los van zijn uitverkiezing werd de Ballon d'Or sinds 2008 gedomineerd door Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Benzema is de eerste Fransman die de prijs wint sinds Zidane in 1998. Zijn bondscoach Didier Deschamps stemde op de aanvaller. “Hij verdient het vanwege alles dat hij heeft gedaan in het afgelopen seizoen. Voor zowel zijn club, waar hij belangrijke titels mee pakte, maar ook voor les Bleus, waarmee hij de Nations League won.”

De 34-jarige Benzema werd geboren in Lyon en werd al op tienjarige leeftijd toegelaten tot de jeugdopleiding van Olympique Lyonnais. Op op 15 januari 2005 maakte hij zijn debuut bij l’OL in de gewonnen Ligue 1-wedstrijd tegen Metz (2-0). Hij gaf de assist op de 2-0 van Bryan Bergougnoux. Uiteindelijk speelde hij 148 wedstrijden voor Lyon, waarin hij 66 doelpunten maakte en vier keer landskampioen werd. Op 1 juli 2009 maakte hij de overstap naar Real Madrid voor een bedrag van 41 miljoen euro inclusief bonussen. Voor de Madrilenen speelde KB9 tot nu toe 615 wedstrijden waarin hij goed was voor 328 treffers. Hij werd vier keer Spaans landskampioen, won maar liefst vijf keer de Champions League en vier keer het wereldkampioenschap voetbal voor clubs. Benzema speelde tot nu toe 97 interlands en maakte daarin 37 doelpunten.