Huntelaar skipt duel van Ajax en stapt met scout in vliegtuig naar Zuid-Amerika

Zondag, 16 oktober 2022 om 20:52 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:37

Klaas-Jan Huntelaar heeft het Eredivisie-duel van Ajax met Excelsior van zondagavond laten schieten. De assistent van technisch manager Gerry Hamstra is zaterdagmiddag met coördinator jeugdscouting Michel Doesburg op Schiphol in het vliegtuig naar Rio de Janeiro in Brazilië gestapt, weet Voetbalzone.

De mogelijkheid bestaat dat Huntelaar samen met Doesburg een Braziliaans talent van dichtbij wil bekijken. Zondagavond (Nederlandse tijd) staat in de Série A onder meer de stadsderby tussen Palmeiras en São Paulo op het programma. Ajax werd eerder dit jaar door Braziliaanse media in verband gebracht met Giovani en Rony. De vleugelaanvaller en centrumspits staan beiden onder contract bij Palmeiras.

Ajax contracteerde in het verleden al eerder succesvol enkele Brazilianen, met als meest recente voorbeelden David Neres en Antony. Neres kwam in 2017 over van São Paulo en vertrok na 180 officiële duels in januari van dit jaar voor twaalf miljoen euro naar Shatkhar Donetsk. Inmiddels speelt de 25-jarige vleugelaanvaller voor Benfica. Begin 2020 maakten de Amsterdammers ook maximaal 28,8 miljoen euro over aan São Paulo voor de diensten van Antony. De Braziliaan groeide al snel uit tot een publiekslieveling in de Johan Cruijff ArenA en leverde Ajax afgelopen zomer een recordtransfer op toen hij voor minimaal 95 miljoen euro naar Manchester United vertrok.