Schreuder: ‘Hij geeft gewoon antwoord, dat zou ik als speler ook zeggen’

Zondag, 16 oktober 2022 om 20:12 • Rian Rosendaal

Alfred Schreuder voelt er niets voor om met Brian Brobbey te praten na diens kritiek van afgelopen week. De aanvaller van Ajax was van mening dat zijn trainer hem eerder had moeten brengen in de met 4-2 verloren Champions League-wedstrijd tegen Napoli van woensdag. Schreuder vindt het desondanks niet nodig om Brobbey uit te nodigen voor een gesprek. De spits heeft overigens een basisplaats in de thuiswedstrijd tegen Excelsior van zondagavond.

De kritiek van Brobbey speelt.geen rol in de keuze van Schreuder om hem een basisplek te geven in het thuisduel met Excelsior. "Nee, helemaal niet", reageert de Ajax-trainer voorafgaand bij ESPN. "Hij geeft gewoon antwoord op een vraag die gesteld wordt. Of hij vindt dat hij door mij te laat gebracht wordt. En ik zou als speler ook altijd zeggen dat ik te laat gebracht wordt. Hij is een spits die we gehaald hebben voor de langere termijn. En met vandaag erbij is het van de tiende competitiewedstrijd volgens mij de zesde in de basis." Brobbey kende tot dusver inderdaad zesmaal een basisplaats in de Eredivisie in het shirt van Ajax.

"Hij gaat genoeg minuten krijgen en dat heb ik hem ook voorgehouden vanaf het begin. Dan hoef ik niet nog een keer met hem te zitten, weet je", legt Schreuder zijn plan met Brobbey verder uit. "Ik begrijp dat hij vindt dat hij er eerder in moet." Verslaggever Pascal Kamperman werpt op dat Brobbey in tegenstelling tot concurrent Mohammed Kudus wel een echte spits. "Wie zegt dat Kudus geen echte spits is?", countert Schreuder gelijk. "Kudus heeft het gewoon heel goed gedaan en hij volgens mij acht of negen wedstrijden gespeeld en acht keer gescoord. Als spits doe je het dan volgens mij goed." Kudus staat na veertien duels in alle competities voor Ajax inderdaad op acht treffers.

Brobbey stak de frustraties over zijn reserverol na afloop van de verloren Champions League-wedstrijd in Napels niet onder stoelen of banken. "Hoe frustrerend het is? Een beetje. Een beetje veel, wel", aldus Brobbey tegenover RTL 7. Brobbey was zijn basisplaats in de punt van de aanval afgelopen woensdag precies een maand kwijt aan Kudus, die hij tegen Napoli in de 64e minuut verving. Brobbey zat zich ondertussen te verbijten op de bank.

"Het liefst sta ik in de basis. Ik vond dat ik er vandaag veel eerder in had moeten komen, meteen na de 2-1 al", zei de spits na afloop. Davy Klaassen zette die aansluitingstreffer na 49 minuten op het scorebord, maar toen moest Brobbey nog een kwartier wachten. "Het is heel moeilijk om op de bank te zitten. Kudus deed het de afgelopen tijd ook heel erg goed. Als je blijft scoren, dan... begrijp ik het wel als er niet gewisseld wordt."