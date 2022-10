Brobbey spreekt zich vrij hard uit over het wisselbeleid van Schreuder

Donderdag, 13 oktober 2022 om 00:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:18

Brian Brobbey is van mening dat hij 'veel eerder' had moeten invallen tegen Napoli (4-2 verlies). De centrumspits van Ajax steekt zijn frustraties over zijn reserverol na afloop van de verloren Champions League-wedstrijd niet onder stoelen of banken. "Hoe frustrerend het is? Een beetje. Een beetje veel, wel", aldus Brobbey tegenover RTL 7.

Brobbey is zijn basisplaats in de punt van de aanval inmiddels precies een maand kwijt aan Mohammed Kudus, die hij tegen Napoli in de 64e minuut verving. Brobbey zat zich te verbijten op de bank. "Het liefst sta ik in de basis. Ik vond dat ik er vandaag veel eerder in had moeten komen, meteen na de 2-1 al", zegt de spits. Davy Klaassen zette die aansluitingstreffer na 49 minuten op het scorebord, maar toen moest Brobbey nog een kwartier wachten.

"Het is heel moeilijk om op de bank te zitten. Kudus deed het de afgelopen tijd ook heel erg goed. Als je blijft scoren, dan... begrijp ik het wel als er niet gewisseld wordt." Ajax ging woensdag opnieuw onderuit tegen Napoli, maar volgens Brobbey niet op dezelfde manier. "Ik vond ons veel beter dan de vorige wedstrijd. Of Napoli nog steeds veel beter was? Napoli is een heel goed team, ja."

Brobbey forceerde in de 83e minuut op kenmerkende wijze een strafschop, nadat Juan Jesus hem vastpakte. Het was geen zware overtreding, maar Brobbey denkt dat de penalty wel terecht was. "Ik heb het nog niet teruggezien. We hingen een beetje aan elkaar. Ik voelde dat hij me naar beneden trok. Een terechte penalty."

Brobbey kon in de Champions League tot dusver nauwelijks rekenen op speeltijd van Schreuder. In totaal kwam de twintigjarige spits slechts 48 minuten in actie tijdens vier wedstrijden in het miljardenbal. Tegen Rangers diende Brobbey als publiekswissel voor Kudus (slechts een minuut), terwijl hij uit bij Liverpool slechts vier minuten speeltijd kreeg. Tijdens de twee wedstrijden tegen Napoli stond Brobbey het langst in het veld. Vorige week in de Johan Cruijff ArenA achttien minuten, en woensdagavond 25. Hij wist in de schamele speelminuten nog niet te scoren tijdens de Europese campagne van Ajax.