Rashford vergeet pover Manchester United diep in blessuretijd te bevrijden

Zondag, 16 oktober 2022 om 17:02 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:11

Manchester United heeft voor het eerst dit seizoen gelijkgespeeld in de Premier League. De ploeg van manager Erik ten Hag was in eigen huis aanvallend onmachtig tegen Newcastle United: 0-0. Invaller Marcus Rashford liet diep in blessuretijd na om United alsnog de volle buit te bezorgen. Door de remise blijft United steken op een vijfde plaats in de Premier League.

Cristiano Ronaldo mocht het eindelijk weer eens vanaf het begin laten zien in de Premier League. De eerste en enige basisplek van de Portugees dit seizoen dateerde van 13 augustus, tegen Brentford (4-0 verlies). Ronaldo kreeg afgelopen donderdag in de Europa League tegen Omonia Nicosia (1-0 zege) ook al het vertrouwen van Ten Hag. De Portugees zag Antony achter zich op rechtsbuiten, terwijl ook Lisandro Martínez startte. Tyrell Malacia moest genoegen nemen met een plek op de bank: de back werd geslachtofferd voor Luke Shaw.

United kwam op Old Trafford voor rust vrij pover voor de dag. De bezoekers, met Sven Botman in de basis, liepen nauwelijks uit positie en hielden de linies kort op elkaar, waardoor the Red Devils er niet in slaagden om serieus doelgevaar te stichten. Dat lukte Newcastle wel halverwege de eerste helft. Joelinton kreeg de uitgelezen kans om de score te openen, maar trof twee keer binnen enkele seconden het houtwerk. De spits kopte eerst een voorzet van Kieran Trippier op de lat, waarna hij in de rebound met het hoofd de paal raakte. United stelde daar alleen een speldenprik van Antony tegenover.

In de tweede helft veranderde er weinig aan het spelbeeld. United kwam weliswaar snel tot scoren, echter ging er een streep door de treffer van Ronaldo. De Portugees stond enkele meters buitenspel voordat hij het net vond. In een poging iets aan het spelbeeld te veranderen, bracht Ten Hag Marcus Rashford ruim een kwartier voor tijd binnen de lijnen. Met slechts negen tegentreffers beschikt manager Eddie Howe over de minst gepasseerde defensie in de Premier League. In de 95ste minuut was er uit het niets alsnog bijna een bevrijdende treffer voor United. Op aangeven van Casemiro kon Rashford vrij inkoppen, maar de aanvaller zag zijn inzet net voorlangs gaan.