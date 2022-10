Ajax zocht stad en land af naar keeper en kreeg nul op het rekest uit België

Zondag, 16 oktober 2022 om 08:28 • Guy Habets

Ajax ondernam afgelopen zomer pogingen om een doelman aan te trekken en heeft op meerdere paarden gewed. Dat blijkt uit informatie van Het Laatste Nieuws, dat weet dat Simon Mignolet ook in beeld was in de Johan Cruijff ArenA. De Belgische doelman van Club Brugge, die daar al te maken had met Ajax-trainer Alfred Schreuder, moest echter blijven en besloot later zelf om zijn contract te verlengen.

Mignolet werd begeerd door meerdere clubs en leek enkele maanden geleden een transfer te gaan maken. De interesse van Napoli in zijn persoon was al bekend, maar volgens Het Laatste Nieuws lagen er meer kapers op de kust. Zo zouden ook het Manchester United van trainer Erik ten Hag en Ajax de Belg op hun lijstje hebben gezet. Schreuder werkte eerder in Brugge al samen met Mignolet en hield daar een positieve indruk aan over.

Club wenste echter niet mee te werken aan een vertrek van de dertigjarige keeper en hield hem aan zijn contract. Daarop besloot Mignolet ook nog eens om die verbintenis te verlengen, waardoor hij nu tot medio 2026 vastligt bij de Belgisch kampioen en de komende jaren nergens heen lijkt te gaan. Die beslissing was de juiste, want Mignolet verkeert in uitstekende vorm en hield in de eerste vier Champions League-wedstrijden van Club de nul. De Belgen hebben zich voor het eerst in de historie geplaatst voor de knock-outfase.

Ajax moest na de afwijzing vanuit Brugge verder zoeken en dacht op de slotdag met Odysseas Vlachodimos een nieuwe doelman te hebben. De komst van de Griek werd echter geblokkeerd door de Raad van Commissarissen, maar in de winter lijkt Ajax een nieuwe poging te wagen. Spaanse media maakten onlangs ook melding van interesse in Giorgi Mamardashvili, de Georgische reus onder de lat bij Valencia. Ajax zoekt een nieuwe keeper omdat Remko Pasveer en Maarten Stekelenburg op leeftijd raken.