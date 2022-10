Sneijder is overtuigd van ‘kwalijke’ invloed van geschorste Tadic op opstelling

Vrijdag, 14 oktober 2022 om 21:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:29

Wesley Sneijder zoekt naar het antwoord op de vraag waarom Ajax tegen Napoli niet begon met Brian Brobbey als spits en Mohammed Kudus op 10. De oud-middenvelder kan zich niet voorstellen dat Alfred Schreuder op technische gronden koos voor Davy Klaassen als extra middenvelder en vermoedt dat de geschorste Dusan Tadic van invloed was op de keuze van de coach.

Tadic pakte in de heenwedstrijd tegen Napoli (6-1 verlies) rood en was daarom geschorst bij de return in Italië, die Ajax met 4-2 verloor. "Ik was heel erg benieuwd naar de opstelling van Ajax", zegt Sneijder bij Veronica Offside. "Ik had gehoopt op Brobbey als spits, Kudus op 10 en Steven Berghuis op rechts. Ik ben benieuwd waarom hij nou weer voor Kudus als spits heeft gekozen. Is het politiek, is het technisch? Technisch wil ik bijna niet geloven. Ik heb sterk het gevoel dat hij niet met Kudus achter Brobbey wilde starten, omdat als dat eventueel zou lopen, en ze van Napoli zouden winnen, dat dan die discussie-Tadic klaar is." Daarmee bedoelt de recordinternational dat Schreuder dan geen plek meer zou hebben voor Tadic in het elftal.

Volgens Sneijder was het kristalhelder dat Ajax Brobbey nodig had in Napels. "We hebben thuis tegen Napoli toch al gezien dat Ajax een aanspeelpunt miste? Een type-Brobbey", stelt Sneijder. "Eigenlijk was dat binnen een kwartier al duidelijk. Toen was het al schrijnend om te zien. Dan ga je toch in ieder geval uit iets anders proberen? Ik bedoel: je hebt weinig te verliezen. Ik heb Alfred heel hoog zitten, maar als hij dat om andere redenen doet, dan vind ik dat heel kwalijk."

Over de band tussen Tadic en Schreuder is de laatste weken veel te doen. Het duo heeft dezelfde zaakwaarnemer, Milos Malenovic. "Het zou kunnen dat Tadic en zijn zaakwaarnemer toch een stukje van macht hebben", zegt Sneijder, die overtuigd is van zijn verhaal. "Ik denk echt dat ik gelijk heb. Ik hoor links en rechts nog weleens wat dingen, ook intern. Spelers vinden het ook niet meer fijn. Ze hebben geen moeite met de trainer, maar wel met de hele gang van zaken. Het is binnen Ajax duidelijk dat de zaakwaarnemer van Tadic heel veel macht heeft. Dat is nooit zo geweest bij Ajax, dat een zaakwaarnemer zoveel macht had. Misschien is het zo gelopen na het vertrek van Marc Overmars: er was even niemand."