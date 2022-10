Timber legt vinger op de zere plek: ‘Dat is vervelend, makkelijk en kinderachtig

Donderdag, 13 oktober 2022 om 07:14 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:27

Ajax heeft een wonder nodig om overwintering in de Champions League veilig te stellen. De ploeg van trainer Alfred Schreuder ging woensdag voor de tweede keer in een week tijd onderuit tegen Napoli (4-2) en moet opnieuw de wonden likken. Met nog twee wedstrijden te gaan lijkt deelname aan de Europa League het hoogst haalbare. Jurriën Timber zag dat Ajax zelf de kansen niet benutte, maar verwijt zijn ploeg ook doortastendheid in defensief opzicht.

Uiteindelijk is het een pijnlijke conclusie. Ajax moet om te overwinteren zelf twee keer winnen en is dan nog afhankelijk van zijn groepsgenoten. "We hebben weer verloren en het wordt lastig om nog door te gaan in de Champions League, dus ik ben best wel teleurgesteld", concludeert Timber na afloop in gesprek met Ziggo Sport. "Als je het vergelijkt met vorige week denk ik dat we vandaag goede kansen hebben gehad en de wedstrijd ook anders had kunnen gaan. Na de tegendoelpunten blijven we voetballen en hebben we op zich wel kansen gecreëerd. Dat is ten opzichte van vorige week wel anders, maar het is zuur dat je er zo af gaat."

Ajax keek na ruim een kwartier spelen al tegen een 2-0 achterstand aan. Eerst kopte Hirving Lozano raak op aangeven van Piotr Zielinski, waarna Giacomo Raspadori de stand verdubbelde met een vlammend schot in de korte kruising. "Zij hadden drie kansen en twee goals. Dat is vervelend, te makkelijk en te kinderachtig", vertelt Timber. Nadat Ajax vervolgens terugkwam via Davy Klaassen (kopbal op aangeven van Calvin Bassey), veroorzaakte Timber na ruim een uur spelen een strafschop. "Ik ging voor de bal en blijkbaar had ik mijn hand te hoog. Hij kwam tegen mijn hand aan."

Steven Bergwijn zorgde in de tweede helft opnieuw voor een aansluitingstreffer door vanaf de strafschopstip de marge weer naar één te tillen, maar het was Victor Osimhen die profiteerde van gestuntel bij Daley Blind en het laatste beetje hoop van de Amsterdammers aan flarden schoot. Nooit eerder incasseerde Ajax over twee wedstrijden tien goals tegen dezelfde tegenstander. "Als de goals er zo makkelijk ingaan en je zulke doelpunten tegen krijgt is het gewoon moeilijk om écht iets terug te doen", aldus Timber. "We maken ze natuurlijk ook niet aan de andere kant, dus dan wordt het gewoon lastig."