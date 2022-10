Ajax zakt volgens RTL 7-analisten op twee plekken volledig door het ijs

Woensdag, 12 oktober 2022 om 19:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:16

Nooit eerder incasseerde Ajax zo snel twee tegendoelpunten in de Champions League als woensdag op bezoek bij Napoli (2-0 bij rust). De analisten van RTL 7 zien het bij de Amsterdammers vooral misgaan op beide backposities: Jorge Sánchez en Calvin Bassey slagen er niet in om hun directe tegenstander bij te benen.

De start van Ajax was abominabel in het Stadio Diego Armando Maradona. Al na drie minuten knikte Hirving Lozano de bal over Remko Pasveer heen, nadat de voormalig PSV'er een handige een-twee op had gezet met Piotr Zielinski. In de zestiende minuut lag de volgende bal achter Pasveer in het net. Die werd daar vernietigend ingeschoten door Giacomo Raspadori, nadat de spits van Napoli eerst Daley Blind in het strafschopgebied had omspeeld.

Jan Boskamp wijst Bassey min of meer aan als hoofdschuldige bij de 1-0 van Lozano. "Bassey moet hem naar buiten dwingen, maar hij dekt zijn rechterbeen niet. Normaal loop je dan met je tegenstander mee, maar hij stopt er hier gewoon mee." Theo Janssen verdedigt Bassey enigszins: "Normaal is er rugdekking, of van het middenveld, of van de centrale verdediger."

Hedwiges Maduro wijst bij het eerste doelpunt op de rol van Sánchez, die bij afwezigheid van Devyne Rensch zijn basisdebuut maakt. "Sánchez staat ook op twee meter te dekken bij degene die uiteindelijk de assist geeft", doelt Maduro op Zielinski. Sánchez wordt volgens de analist sowieso constant overlopen op de rechterflank van Ajax, ook bij het tweede tegendoelpunt. "Hou hem gewoon voor je", adviseert Maduro. "Degene die gaat lopen is gevaarlijker dan de kaatser." Janssen denkt aan wissels: "Sánchez heeft geel, die moet je eraf halen. En Bassey zou ik ook eraf halen."