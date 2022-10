Belangrijk aanknopingspunt voor Ajax: ‘Mag en kan niet, maar gebeurt toch’

Woensdag, 12 oktober 2022 om 08:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:08

John van den Brom acht Ajax zeker niet kansloos voor de return tegen Napoli. De Amsterdammers hebben een klein wonder nodig om overwintering in de Champions League te bewerkstelligen, maar zullen bovenal gebrand zijn op revanche na de ontluisterende 1-6 van afgelopen week. Van den Brom ziet een belangrijk aanknopingspunt voor de ploeg van Alfred Schreuder: onderschatting.

Van den Brom is tegenwoordig werkzaam in de Poolse competitie bij Lech Poznan, maar is de Eredivisie niet uit het oog verloren. "Wat ik vanuit Polen meekrijg is, dat het vertrouwen van Ajax broos is", vertelt de 56-jarige oefenmeester in gesprek met De Telegraaf. "Komt Napoli snel op voorsprong, dan is de kans groot dat hun geweldige reeks wordt voortgezet. Maar als Ajax er een echte wedstrijd van weet te maken, zie ik zeker kansen, want laten we niet vergeten dat het elftal van Alfred óók veel kwaliteit herbergt. Ajax hoeft echt nog niet te wanhopen. Dat leren de statistieken."

Van den Brom ziet een aantal belangrijke aanknopingspunten, waarvan onderschatting de belangrijkste is. "Het mag niet en het kan niet, maar het gebeurt toch geregeld dat na een ruime zege een tegenstander wordt onderschat", weet Van den Brom. "Spelers denken vanwege het eerdere grote krachtsverschil dat het wel goed komt en zetten onbewust een stapje minder, terwijl de opponent getergd is." Ook eventuele wijzigingen bij Napoli zouden Ajax kunnen helpen. "Het is een krankzinnig druk seizoen. Dit kan een moment zijn om andere spelers een kans te geven.”

Ajax staat met drie punten uit drie wedstrijden op de derde plek in Groep A. Waar de ploeg van Schreuder om 18.45 uur aftrapt in Napels, staat het andere groepsduel tussen het Rangers FC van Giovanni van Bronckhorst en Liverpool voor 21.00 uur ingepland. De ploeg van Luciano Spalletti heeft na drie duels de volle buit en gaat bovendien aan kop in de Serie A. Aan de kant van Ajax zijn Devyne Rensche en Ahmetcan Kaplan niet afgereisd naar Italië. Dusan Tadic, die vanwege een schorsing niet in actie komt, is dat wel.