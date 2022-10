Daniele De Rossi staat na fiasco bij Italië voor het eerst op eigen benen

Dinsdag, 11 oktober 2022 om 17:09 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:08

Daniele De Rossi is de nieuwe trainer van SPAL, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. De oud-middenvelder begint bij de club uit de Serie B aan zijn eerste trainersklus. De clublegende van AS Roma tekent een contract voor twee seizoenen bij de club uit Ferrara. De Rossi is de opvolger van Roberto Venturato, die zondag na een 2-0 nederlaag bij Frosinone werd ontslagen.

De Rossi was de laatste achttien maanden assistent-trainer van Roberto Mancini bij het nationale team van Italië. Met la Squadra Azzurra werd op teleurstellende wijze kwalificatie voor het aanstaande WK in Qatar misgelopen, nadat er in eigen huis in de play-offs werd verloren van Noord-Macedonië. Bij SPAL staat De Rossi meteen voor een grote uitdaging. Gli Estensi staat momenteel veertiende op het tweede niveau in Italië, waardoor het voorkomen van degradatie in eerste instantie het belangrijkste doel is.

Bij SPAL wordt De Rossi herenigd met Joe Tacopina, die tussen 2011 en 2014 drie jaar vicevoorzitter van Roma was. Tegenwoordig is de 56-jarige Amerikaan voorzitter van SPAL. "Daniele is een geboren leider", zegt Tacopina lovend tegenover RomaPress. "Hij is iemand met wie ik al dertien jaar een hele goede band heb. Toen we samen bij Roma zaten zag ik al unieke leiderschapskwaliteiten bij hem. Toen hij nog speelde, was het alsof er een manager op het veld stond."

De 39-jarige De Rossi wordt de op één na jongste trainer in de twee hoogste divisies van Italië. Alleen Monza-trainer Raffaele Palladino (38) is jonger. De Rossi brak door als jeugdspeler bij AS Roma en zou daar bijna zijn gehele carrière blijven. In de zomer van 2019 trok hij naar Boca Juniors, waarna hij zijn carrière een half jaar later zou beëindigen. De Rossi wordt in Rome in één adem genoemd met generatiegenoot Francesco Totti, die net als De Rossi doorbrak uit de jeugd van Roma. Samen wonnen zij de wereldtitel in 2006.