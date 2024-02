Dean Huijsen direct gestraft na provocerend gebaar: ‘Hij was echt respectloos’

Dean Huijsen provoceerde de supporters van Frosinone zondag na zijn prachtige goal namens AS Roma. Trainer Daniele De Rossi was daar niet van gediend en besloot de Nederlander in de rust in de kleedkamer achter te laten. De Roma-coach hoopt dat Huijsen begrijpt dat hij dergelijke provocaties beter achterwege kan laten.

Roma wist de ban een kleine tien minuten voor het rustsignaal te breken. Gianluca Mancini passte op Huijsen, die opstoomde en na een fraaie dribbel de verre hoek vond met een geplaatst schot: 0-1. De verdediger imiteerde vervolgens het juichen van Cristiano Ronaldo, die altijd 'Siuuu' roept na een goal. Huijsen gebaarde vervolgens dat de thuissupporters stil moesten zijn.

Huijsen werd in de beginfase van de uitwedstrijd van Roma tegen Frosinone geregeld uitgefloten door boze fans van de nummer vijftien in de Serie A. Een en ander had te maken met het feit dat Huijsen in januari op weg leek richting Frosinone, maar uiteindelijk besloot om Juventus op huurbasis in te ruilen voor Roma.

??????????! Wat een streep van Dean Huijsen ?? De jonge Nederlander schiet Roma fantastisch op voorsprong ?#ZiggoSport #SerieA #FrosinoneRoma pic.twitter.com/ZLGEIAuBEH — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 18, 2024

De Rossi niet blij

Huijsen werd na zijn openingsgoal in de 38ste minuut niet direct gewisseld door De Rossi. In de rust gebeurde dat echter wel, voornamelijk vanwege de gele kaart na het provocerende juichen. De onlangs aangestelde oefenmeester van Roma weigerde echter om de gewisselde Huijsen publiekelijk aan de schandpaal te nagelen.

"Hij zal hiervan leren, hij is nog erg jong", laat De Rossi na afloop weten in de Italiaanse media. "Ik wil hem hier dan ook niet de les gaan lezen. De volgende keer zal hij dit niet meer doen. Spelers leren en groeien vooral door ervaring."

"Hij weet dat hij door deze manier van juichen niet aan de tweede helft kon beginnen, omdat hij dus een gele kaart had gekregen vanwege het juichen", aldus De Rossi, die zijn elftal vertrouwen zag tanken in aanloop naar het bezoek van Feyenoord in de Europa League van donderdag.

Woede bij Frosinone

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

Frosinone-trainer Eusebio Di Francesco kon de actie van Huijsen niet waarderen. "Een jongen die naar ons toe zou komen viert op deze manier een treffer tegen ons. Dat is niet leuk. Hij zou mijn zoon kunnen zijn, dus ik wil dit ook niet te groot maken. Maar hij moet leren dat je dit niet kan maken. In januari belde hij mij op om erachter te komen wat ik van hem vond, maar vanavond vond ik hem echt respectloos."