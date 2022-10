Liverpool ziet in week van de waarheid opnieuw twee basisspelers wegvallen

Dinsdag, 11 oktober 2022 om 13:17 • Wessel Antes

Jürgen Klopp kan bij Liverpool de komende twee tot drie weken niet beschikken over Joël Matip en Trent Alexander-Arnold, zo meldt Sky Sports dinsdag. The Reds spelen woensdagavond op Ibrox tegen Rangers, waarna zondag de thuiswedstrijd tegen Manchester City wacht. Na het wegvallen van Luis Díaz, die minstens tot december is uitgeschakeld, weet de Duitse manager van Liverpool nu dat hij het in de week van de waarheid ook moet doen zonder twee belangrijke verdedigers.

Liverpool zag afgelopen weekend tegen Arsenal (3-2 nederlaag) zowel Matip als Alexander-Arnold geblesseerd uitvallen. Laatstgenoemde bleef al in de rust aan de kant met een enkelblessure en werd vervangen door Joe Gomez. Matip werd twintig minuten voor tijd gewisseld voor Ibrahima Konaté, die juist weer terug is van een blessure. De Kameroens international kampt met een kuitblessure.

Maandag werd al bekend dat Díaz tot minstens december is uitgeschakeld. The Athletic bracht naar buiten dat de Colombiaanse vleugelflitser met een knieblessure kampt, waardoor Klopp hem zes tot acht weken moet missen. Gelukkig voor Díaz plaatste zijn land Colombia zich sowieso al niet voor het WK, waardoor hij het missen van dat eindtoernooi door zijn blessure niet als extra teleurstelling hoeft te verwerken.

Al met al zit het voor Klopp en zijn staf nog niet mee dit seizoen. Tegen Arsenal kon de Duitser ook al geen beroep doen op Andy Robertson, Arthur, Curtis Jones, Naby Keïta en Alex Oxlade-Chamberlain. Liverpool is tevens bezig aan de slechtste seizoenstart in tien jaar tijd. Ajax zal morgenavond met een schuin oog kijken naar het gemankeerde Liverpool tegen Rangers. De Engelsen staan momenteel op zes punten in Groep A, waar de Amsterdammers er drie minder hebben verzameld. Ajax-tegenstander Napoli is nog altijd foutloos, terwijl de Rangers getergd zullen zijn om in eigen huis een eerste resultaat te boeken tegen Liverpool.