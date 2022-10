Barça meldt Griezmann-akkoord en spreekt van ‘buitengewoon goede deal’

Zondag, 9 oktober 2022 om 18:06 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:19

Antoine Griezmann maakt definitief de overstap naar Atlético Madrid, zo laat Barcelona weten bij monde van technisch directeur Mateu Alemany. De 31-jarige Fransman werd sinds de zomer van 2021 gehuurd van Barça en zou volgend jaar zomer weer terugkeren naar Catalonië. Die terugkeer is door het akkoord nu dus van de baan. Atlético betaalt circa tien miljoen euro om Griezmann te huren en legt daarbovenop volgens Spaanse media twintig miljoen op tafel om Griezmann definitief over te nemen.

De afgelopen weken was Griezmann al verschillende keren onderwerp van gesprek. In de huurovereenkomst met Barcelona bleek te zijn opgenomen dat Atlético de koopoptie van veertig miljoen euro verplicht moest lichten als Griezmann meer dan de helft van de minuten zou maken waarvoor hij beschikbaar was. Om die reden besloten de Madrilenen om hem niet langer dan een half uur per wedstrijd in actie te laten komen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Medio september bleek vervolgens dat Barcelona en Atlético een akkoord hadden bereikt over de clausule: L’Équipe meldde dat de afkoopsom in het contract van Griezmann was verlaagd van veertig naar 25 miljoen euro. Barça ontvangt naar verluidt nu in totaal circa dertig miljoen om de Frans international definitief in te lijven. Daardoor was de rechtszaak die Barcelona dreigde aan te spannen van de baan.

Barcelona betaalde in 2019 nog 120 miljoen euro aan Atlético voor de diensten van Griezmann. Ondanks het verlies van negentig miljoen euro spreekt technisch directeur Alemany van een ‘buitengewoon goede deal’, aangezien Griezmann flink op de begroting drukte met zijn miljoenensalaris. Griezmann, die tussen 2014 en 2019 ook al voor Atlético speelde, miste dinsdagavond nog een penalty in de Champions League tegen Club Brugge (2-0 verlies). Overigens kwam hij in dat duel wél de volledige negentig minuten in actie. In totaal kwam hij tot dusver tot 303 officiële wedstrijden voor Atlético, waarin hij 144 keer het net wist te vinden.