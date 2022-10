Zeer kritische De Mos ziet dissonant bij Ajax: ‘Dat is een tweede Dijks’

Aad de Mos is zeer kritisch op de werkwijze van Alfred Schreuder. De analist concludeert zondag in Goedemorgen Eredivisie van ESPN dat de trainer van Ajax verkeerde keuzes maakt in zijn eerste maanden in Amsterdam. De Mos geeft enkele voorbeelden waaruit volgens hem blijkt dat Schreuder niet optimaal functioneert in de Johan Cruijff ArenA.

"Je schrikt natuurlijk van de wissels die hij doet", begint De Mos zijn kritische analyse over Schreuder. "Ik zie wel aan Schreuder dat hij de kwaliteiten van zijn spelers niet kent. Dat is natuurlijk al heel schrijnend. Kijk, als jij Youri Baas, dat is gewoon een jongetje die linksback speelt bij Jong Ajax, twee keer rechtsback gaat zetten, dan vraag je om problemen. Als linksbenig jongetje. Terwijl Youri Regeer, die ken ik al jarenlang van de Keuken Kampioen Divisie, een uitstekende vervanger is als rechtsback voor Devyne Rensch." Baas viel zaterdag tegen FC Volendam (2-4) in als vervanger van Rensch.

"Maar nogmaals: het is teveel gegoochel op dit moment", legt De Mos de vinger op de zere plek bij Ajax. "Je moet het allemaal simpel en logisch bekijken. En er was niks mis mee geweest als hij aan de slag was gegaan, in het verleden ook, met Berghuis, Tadic en Brobbey in de spits. En Kudus daarachter. En dan kom je al tot de conclusie dat je Bergwijn in principe niet zo nodig hebt. En datzelfde geldt voor andere spelers. Je had ook met Wijndal, Blind en Timber kunnen spelen. Bassey, met alle respect, is een tweede Dijks die ik vroeger bij Ajax zag spelen. Dat is geen meerwaarde." Presentator Milan van Dongen werpt op dat Ajax Bassey voor 23 miljoen euro haalde afgelopen zomer. "Het is heel zorgwekkend", verwijst De Mos vervolgens naar onder meer Bassey.

De voormalig Ajax-coach is daarnaast ontevreden over de opbouwende kwaliteiten van de verdedigers die Schreuder tot zijn beschikking heeft. "Als je niet kunt opbouwen, leg je hem op Haller, en nu op klein duimpje. Dat werkt natuurlijk niet. Kudus is geen Haller. Ajax heeft een enorme dreun gekregen tegen Napoli. Barcelona is drie jaar van slag geweest door de 2-8 (tegen Bayern München in de Champions League in 2020, red.). Dit gaat lang duren denk ik. Ajax kan zich woensdag herpakken tegen dezelfde tegenstander. Maar het gaat geen makkie worden voor Ajax, dit blijf je de komende weken wel voelen", aldus De Mos.