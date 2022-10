UEFA nomineert uitblinkende Cody Gakpo na twee goals en assist

Vrijdag, 7 oktober 2022 om 12:43 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:47

Cody Gakpo is een van de vier genomineerden voor de Speler van de Week in de Europa League. De aanvoerder van PSV was donderdagavond belangrijk in de gewonnen uitwedstrijd tegen FC Zürich (1-5) met twee doelpunten en een assist. Marcus Rashford (Manchester United), Wissam Ben Yedder (AS Monaco) en Guélor Kanga (Rode Ster Belgrado) zijn de andere kanshebbers op de eretitel.

Gakpo had een belangrijk aandeel in de eclatante zege van PSV op Zürich. De aanvaller zag hoe de score al in de eerste helft naar 0-4 werd getild. Yorbe Vertessen nam binnen het kwartier de eerste twee treffers voor zijn rekening, waarna Gakpo en Xavi Simons (op aangegeven van Gakpo) voor een nog comfortabelere tussenstand zorgden. Tien minuten na rust tekende Gakpo op schitterende wijze voor zijn tweede van de avond, alvorens Jonathan Okita voor de eretreffer zorgde.

Het goede spel van de Oranje-international heeft hem tot een van de vier genomineerden voor de Speler van de Week-verkiezing gemaakt. Ook de andere genomineerden scoorden twee keer. Rashford was namens United twee keer trefzeker in de met 2-3 gewonnen uitwedstrijd tegen Omonia Nicosia, terwijl Ben Yedder twee keer doel trof in de thuiswedstrijd tegen Trabzonspor (3-1). Kanga eiste een hoofdrol voor zich op in de met 4-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Ferencváros.

Komende zondag mag PSV het chagrijn ook in de Eredivisie van zich af zien te spelen. Na de beschamende 3-0 nederlaag tegen SC Cambuur reist de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij opnieuw af naar Friesland voor de ontmoeting met sc Heerenveen. In de Europa League staat PSV door de zege van donderdag op vier punten uit twee wedstrijden. Arsenal leidt de groep met zes punten uit twee duels. Volgende week wacht de thuisontmoeting met FC Zürich.

