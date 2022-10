Ten Hag onthult wat hij halverwege zei bij 1-0 achterstand: ‘Dat had invloed’

Donderdag, 6 oktober 2022 om 22:30 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:34

Manager Erik ten Hag kijkt met gemengde gevoelens terug op het gewonnen Europa League-duel met Omonia Nicosia. Halverwege keek Manchester United nog tegen een 1-0 achterstand aan op Cyprus, maar die werd in het tweede bedrijf weggepoetst: 2-3. De keuzeheer laat in gesprek met BT Sports weten waar het kantelpunt lag op de Europese avond.

Ten Hag besloot na de ontluisterende nederlaag tegen Manchester City van afgelopen zondag (6-3) enkele wijzigingen door te voeren. Zo kreeg Cristiano Ronaldo zijn vierde basisplaats van dit seizoen en nam zomeraanwinst Casemiro de plek van Scott McTominay in. Hoewel geen Engels medium Tyrell Malacia zondag een rapportcijfer hoger dan 3 toekende, behield de Nederlander zijn basisplek. Die keuze kwam Ten Hag duur te staan, want de linksback leidde voor rust met balverlies de 1-0 in.

?? Manchester United zit in de problemen. Malacia gaat in de fout en Omonia Nicosia straft het genadeloos af. ?? Omonia Nicosia - Manchester United ?? ESPN #?? #OMOMUN pic.twitter.com/uPP0j29weH — ESPN NL (@ESPNnl) October 6, 2022

“We begonnen goed en ik had enkele wijzigingen doorgevoerd. Maar toen... onnodig. We kwamen op achterstand door een persoonlijke fout en dat mag niet gebeuren”, doelt de coach op de uitglijder van Malacia. “Daarna volgden er tien zeer slechte minuten. Het moment van de tegengoal was ook ongelukkig, want daardoor kreeg de thuisploeg een boost. Uiteraard moeten we dat zien te voorkomen.”

In de rust voerde Ten Hag twee wissels door: Marcus Rashford en Luke Shaw kwamen binnen de lijnen voor respectievelijk Jadon Sancho en Malacia. Dat bleek de sleutel tot succes, beaamt de oefenmeester. "Ik heb in de rust gezegd dat we meer moesten rennen. Het was te statisch. We moeten zorgen dat de tegenstanders bewegen en dat we achter hen opduiken, daarom hebben we twee keer gewisseld. Dat heeft vandaag echt invloed gehad”, aldus Ten Hag.