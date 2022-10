Anderlecht onzuiver tegen West Ham; Gianluca Scamacca matchwinner

Donderdag, 6 oktober 2022 om 20:49 • Paul Jeursen • Laatste update: 21:08

In de Conference League heeft RSC Anderlecht in eigen huis verloren van West Ham United, de koploper van Groep B. Invaller Gianluca Scamacca zorgde tien minuten voor tijd voor de enige treffer en dompelde de Belgen in rouw. Door de nederlaag blijft Anderlecht tweede in de poule met vier punten uit drie wedstrijden.

Jan Vertonghen was niet aanwezig bij Anderlecht: de recordinternational lag ziek in bed. Na enig aftasten van beide ploegen had de thuisploeg de beste kans op de openingstreffer. Fábio Silva had het vizier echter niet op scherp. Daarna nam de bedrijvige Yari Verschaeren het doel van West Ham onder vuur maar hij knalde op de vuisten van Alphonse Areola. Anderlecht had vervolgens het geluk dat Saïd Benrahma slordig was, de Algerijn mikte de grootste kans uit de eerste helft over het doel van Van Crombrugge.

De tweede helft begon spectaculair toen Silva het met een omhaal probeerde, maar de Portugees stond buitenspel. Benrahma, voortdurend een plaag voor de Belgen, testte Van Crombrugge opnieuw. In de problemen kwam de keeper echter niet. Aan de andere kant probeerde Wesley Hoedt Areola te verschalken met een vrije trap. De verdediger schoot echter over. Ondertussen was Scamacca ingevallen bij West Ham. De Italiaan had weinig tijd nodig om zicht te laten zien en was bijna meteen trefzeker. Hij kreeg de bal mee van Lucas Paquetá, draaide snel en knalde langs Van Crombrugge in de verre hoek. Anderlecht richtte zich op en dacht vlak voor tijd nog langszij te komen. Lior Refaelov legde de bal panklaar voor Silva, maar ook deze kans was niet aan de Portugees besteed.