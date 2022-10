Pascal Jansen houdt sterspeler Jesper Karlsson op de bank bij AZ

Donderdag, 6 oktober 2022 om 19:45 • Wessel Antes • Laatste update: 21:07

Pascal Jansen begint donderdagavond tegen Apollon Limassol met Jesper Karlsson op de bank. De Zweed stond afgelopen zaterdag tegen FC Groningen (1-4 winst) nog in de spits, maar zijn plaats wordt nu ingenomen door Jens Odgaard. Jansen doet zodoende geen beroep op sterspeler Karlsson, die in Groningen zijn eerste 45 minuten speelde sinds zijn blessure. Wat verder opvalt is dat Yukinari Sugawara wederom als rechtsbuiten staat geposteerd.

Hobie Verhulst start zoals gewoonlijk onder de lat in Alkmaar. De 29-jarige sluitpost wist in de eerste zestien officiële wedstrijden van AZ dit seizoen maar liefst negen keer de nul te houden. De achterhoede wordt ingevuld door Pantelis Hatzidiakos, Sam Beukema, Maxim Dekker en Milos Kerkez. Laatstgenoemde ontpopt zich bij AZ razendsnel tot de revelatie van het seizoen.

Op het middenveld spelen Jordy Clasie en Tijjani Reijnders als controleurs, terwijl Dani de Wit als aanjager op 10 staat. De Wit staat momenteel al op twee doelpunten in de groepsfase van de Conference League. Alleen Mikael Ishak (Lech Poznan), Álex Baena (Villarreal) en Fousseni Diabaté (FK Partizan) wisten het net al drie keer, en dus vaker, te vinden.

Voorin is Sugawara de rechtsbuiten van dienst, staat Odgaard in de punt en mag jeugdproduct Myron van Brederode het vanaf de linkerflank laten zien. Vangelis Pavlidis is nog altijd geblesseerd. Met Zinho Vanheusden, Riechedly Bazoer en Mayckel Lahdo heeft Jansen over alle linies nog verschillende smaken achter de hand, mocht het niet lopen. De aftrap in Alkmaar wordt om 21.00 uur genomen. De wedstrijd is te volgen via ESPN.

Opstelling AZ: Verhulst; Hatzidiakos, Beukema, Dekker, Kerkez; Reijnders, D. de Wit, Clasie; Sugawara, Odgaard, Van Brederode

Opstelling Apollon Limassol: A. Jovanovic, Cabral, Artymatas, V. Jovanovic, Khammas; Kyriakou, Spoljaric; Joosten, Shahar, Pittas; Henty