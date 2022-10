Grealish verklapt wat Kopenhagen-doelman hem influisterde na goal Haaland

Erling Braut Haaland is voorlopig niet van plan om een einde te maken aan zijn scoringsdrift. Na zijn hattrick tegen Manchester United afgelopen weekend was hij woensdagavond opnieuw tweemaal trefzeker in het Champions League-duel met FC Kopenhagen (5-0 winst). De Noorse sterspeler heeft nu negentien keer gescoord in twaalf officiële wedstrijden sinds zijn komst van Borussia Dortmund. Ook doelman Kamil Grabara van Kopenhagen staat versteld van de cijfers.

Haaland had slechts zeven minuten nodig om ook tegen Kopenhagen het net te vinden. Na een voorzet vanaf de rechterkant van João Cancelo schoot de spits knap raak met rechts. Na een half uur spelen stond hij op de goede plek om een rebound van Sergio Gómez tegen de touwen te werken. Ook Jack Grealish gaf na afloop bij BT Sport toe versteld te staan van de prestaties van zijn collega. "Het is ongelooflijk, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt in mijn leven", aldus de Engelsman.

"Om het eerste of tweede doelpunt moest ik gewoon lachen, omdat hij er altijd is en het altijd afmaakt. Het is een groot plezier om met hem te mogen spelen", aldus Grealish, die een onderonsje had met Grabara. "Toen ik terugliep na een van zijn goals, zei hun keeper iets tegen mij. In eerste instantie verstond ik hem niet. Hij zei: 'Dat is geen mens.' Ik moest lachen. Het is ongelooflijk. Hij is zo nederig. En ik ben niet de enige die hem groot maakt. Dat is de eerlijke waarheid van God. Hopelijk kan hij deze vorm doortrekken en ons succes brengen."

Grealish was zelf ongelukkiger in de afronding. De buitenspeler produceerde zes schoten, waarvan er drie werden gered door een uitblinkende Grabara. Desalniettemin was de Engels international tevreden met zijn optreden en gaf hij toe zich weer goed te voelen in het elftal. "Ik vind het op dit moment geweldig. Mijn laatste drie of vier wedstrijden heb ik ervan genoten. Ik voel me weer mezelf en speel met vrijheid en vertrouwen. Het was lekker als ik op het scorebord had gestaan, maar het gaat om het genieten en het resultaat. Dat hebben we gedaan."